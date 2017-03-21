O secretário de segurança pública do Espírito Santo, André Garcia, afirmou nesta terça-feira (21) que a necessidade de permanência da Força Nacional no Estado segue sob avaliação, ainda que a Polícia Militar já tenha restabelecido os trabalhos. O titular da pasta também disse que possíveis casos de omissão de PMs em atender os chamados da população serão investigados.

A princípio, a Força Nacional que atua no Estado desde o último dia 6 de fevereiro, continua no Espírito Santo até a próxima quinta-feira (24). “Acredito que em função do desenvolvimento do policiamento que está sendo feito e da normalização das atividades não será necessário postergar essa permanência, mas vamos avaliar até o último dia”, analisou.

Your browser does not support the audio element. Permanência da Força Nacional de Segurança ainda é avaliada, diz André Garcia

Garcia negou que a Polícia Militar esteja se omitindo em atender com agilidade às demandas sociais e enfatizou que situações que coloquem em dúvida o trabalho da corporação serão investigadas. “Quando você sai de um movimento de ruptura, como houve, de paralisação total de um serviço que não pode ser descontinuado você tem alguns reflexos, inclusive na velocidade de retomada da prestação desse mesmo serviço. Mas estamos todos os dias avaliando os indicadores operacionais, que vêm melhorando todos os dias”, disse.

Sobre as quatro prisões realizadas nesta segunda-feira (20) durante a operação "Protocolo Fantasma", que resultou nas prisões de quatro suspeitos de planejar uma nova greve da PM, o secretário ressaltou que a ação é uma resposta aos crimes cometidos. “Aponta também um caminho ruim de alguns familiares que continuam a promover articulações para obstruir o serviço de segurança pública, o que é ilegal”, comentou.