A violência que tem atingido o Espírito Santo recentemente, devido à paralisação da Polícia Militar, é algo comum na periferia. É o que afirma o padre Kelder Brandão, responsável pela Paróquia de São Pedro, em Vitória. De acordo com ele, na região da paróquia a principal mudança durante a crise na segurança foi em relação à falta de transporte público, porque os tiroteios fazem parte da rotina, segundo o religioso.

O padre e outras entidades organizaram na noite desta quinta-feira (16) a Caminhada das Famílias pela Paz na Grande São Pedro. O movimento foi semelhante ao que ocorreu na Praia de Camburi, em Vitória, que levou cinco mil pessoas à orla. A ideia foi mostrar que todas as regiões estão unidas contra violência.

Your browser does not support the audio element. Periferia tropeça em cadáveres e sofre com truculência da polícia, afirma padre

Padre Kelder explica que, durante a paralisação da PM, pouca coisa mudou no bairro. “Esse movimento democratizou muito a violência e a sensação de insegurança. No caso da periferia é uma vivência. Estou aqui há oito anos convivendo com tiroteios a todo momento, tropeçando em cadáveres nas ruas e becos, etc.”, destacou.

Padre Kelder esteve envolvido no episódio de uma missa realizada ao lado um cadáver na Rodovia Serafim Derenzi, no ano de 2014. Um homem havia sido assassinado e uma procissão do dia de Domingo de Ramos passava perto do local da ocorrência, logo após o crime. A ideia foi chamar a atenção para a violência na periferia.

Truculência

Segundo o Padre, a Polícia Militar age de forma diferente nos bairros mais carentes, com truculência, o que não acontece nos bairros nobres. Para ele, a marcha pela paz na Grande São Pedro teve uma simbologia. “É uma oportunidade da periferia dizer que tipo de paz ela quer na região. Certamente não é aquela imposta pelo braço armado do poder público, que se faz ausente nos demais bairros. Quando terminar o movimento da PM, pouca coisa vai mudar na periferia”, avaliou.