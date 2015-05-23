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CASO ALEXANDRE MARTINS

Perícia judicial apura conversa em que promotor do MP teria admitido que juiz foi morto por latrocínio

O Júri do assassinato do juiz Alexandre Martins, programado para esta segunda-feira, foi remarcado para o dia 24 de agosto

Publicado em 23 de Maio de 2015 às 17:37

Publicado em 

23 mai 2015 às 17:37
PAULO ROGÉRIO | [email protected] A Justiça adiou o julgamento de dois acusados de mandar matar o juiz Alexandre Martins de Castro Filho. O júri programado para esta segunda-feira (25) foi adiado para o dia 24 de agosto deste ano. A decisão está ligada a uma perícia necessária em dois CDs de áudios apresentados pela defesa dos réus. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) não divulgou o conteúdo desses áudios, porém a defesa dos acusados garante que o material revela a conversa de um promotor admitindo que o homicídio do juiz não foi um crime encomendado. Por meio da tese de crime de mando, conclusão esta do Ministério Público (MP), a Justiça já condenou sete pessoas por intermediação e execução do assassinato. Restam três suspeitos. São eles: o coronel da reserva da Polícia Militar Walter Gomes Ferreira, o ex-policial civil e empresário Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calu, e o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira.Os dois primeiros sentariam no banco dos réus, no Fórum da Prainha, em Vila Velha, nos próximos dias, enquanto o terceiro aguarda decisão do TJ de quando será realizado o segundo julgamento dos acusados arquitetar o assassinato de Alexandre Mantins.
Ouça as entrevistas dos advogados Alexandre Martins de Castro (pai da vítima) e Leonardo Gagno (defensor de Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calu):
Alexandre Martins
Entrevista - Paulo Rogério - Alexandre Martins de Castro - 23-05-15
 Leonardo Gagno
Entrevista - Paulo Rogério - Leonardo Picolo Gagno, Adovogado dos Réus - 23-05-15
Gravação
O advogado de defesa Leonardo Gagno, que representa Calu, afirma que nos primórdios do processo a mãe do empresário tentou interceder pela inocência do filho. A mulher teria gravado a conversa com um promotor em que este confidenciou ter sido pressionado a denunciar Calu.
“Na época da instrução criminal, a mãe do senhor Cláudio teve diversas conversas com autoridades referentes ao assunto. O promotor dessa instrução afirmou, categoricamente, que a acusação não era verdadeira. Na visão jurídica dele o crime era um latrocínio (assalto seguido de morte). O promotor disse que foi pressionado pelo Ministério Público para assinar a denúncia e as alegações finais”, revelou em entrevista à Rádio CBN Vitória.
A Rádio CBN tentou contato com a assessoria de comunicação do MP, neste sábado (23), mas não obteve êxito.
Liminar
Leonardo Gagno informou ainda que impetrou uma correição parcial na Corregedoria do TJ, na tarde desta sexta-feira (22), a fim de reverter a aceitação do juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos como testemunha de acusação no julgamento adiado para agosto.
Leonardo Gagno disse que o juiz Carlos Eduardo é impedido pela Lei Orgânica da Magistratura de testemunhar no processo, por ele ter atuado diretamente no caso em um primeiro momento. A defesa de Calu entrou com pedido de liminar contra o arrolamento do magistrado por parte do MP.
Já o segundo pedido, nessa mesma ação, é pela reinclusão da testemunha Antônio Franklin Cunha, que foi suspensa para o júri de Ferreira e Calu, em decisão do juiz Marcelo Soares Cunha, responsável pelo julgamento. O magistrado alegou que Antônio Franklin, que é advogado, não podia participar como testemunha, pelo fato dele ter atuado como assistente de acusação no processo.
Porém, o desembargador substituto Luiz Guilherme Risso deferiu o pedido da defesa de Calu, no que se refere a Franklin. Os advogados dos três acusados de mando sustentam a tese de crime de mando.
“Estou na advocacia há 45 anos e nunca vi uma manobra protelatória como esta. Sempre ocorre um adiamento por meio de recursos”, afirmou indignado o pai da vítima, o advogado Alexandre Martins de Castro, também em entrevista na Rádio CBN.

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