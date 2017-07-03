A perícia da Polícia Civil constatou que o motorista do caminhão que se envolveu no maior acidente de trânsito da história do Espírito Santo utilizou arrebite e cocaína antes da tragédia. O acidente envolveu a carreta, um ônibus e duas ambulâncias, na BR 101, em Guarapari, no dia 22 de junho, deixando 23 mortos.

Your browser does not support the audio element. Perícia comprova que motorista da carreta utilizou cocaína e arrebite

Segundo o perito responsável pelo exame toxicológico, Rafael Barcellos Bazzarella, a presença de benzoilecgonina, que é uma substância metabolizada pelo organismo após o uso de cocaína, indica que o motorista Nadson Santos Silva, de 30 anos, usou a droga em um intervalo de 12 horas ou mais do acidente. Portanto, o perito afirmou que o condutor não estava sob efeito do entorpecente no momento do acidente.

Os exames feitos a partir do sangue e da urina do motorista apontaram, também, a presença de anfetamina, que é uma substância metabolizada pelo organismo com o uso de femproporex, que também foi identificado no exame. “É um medicamento utilizado para emagrecimento e inibição do apetite, mas também muito usado por motoristas profissionais para reduzir o sono, fazer com que o motorista permaneça acordado por mais tempo ao volante. Foi um uso recente. Então, ele estava, realmente, sob o efeito do arrebite”, disse.

Segundo o delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito, Alberto Roque, a Polícia Civil quer saber se outros funcionários da empresa transportadora também usa arrebite para dirigir. “Já foi solicitado, junto ao INSS, a relação de funcionários e ex-funcionários da empresa, principalmente motoristas, para ouvi-los e encaminha-os à perícia toxicológica para saber se uso dessas substância é algo recorrente entre todos os motoristas”, revelou.

A Polícia Civil também concluiu que o veículo teve suas características originais alteradas, segundo o perito Marcus Bhering Bragança. “Não era um caminhão, inicialmente, com aquela configuração. Ele teve o chassi do cavalo alongado. Existiam pontos de solda e metais que foram soldados para tal dimensionamento. Ele também não era um caminhão de transporte de pedras. O sistema hidráulico era para outro tipo de serviço”, explicou.

Além disso, o perito afirmou que os pneus estavam em más condições, que houve alterações no reboque para suportar mais carga ou porque os tambores estavam em más condições, e que grande parte dos freios do reboque não funcionavam. Tudo isso, aliado ao excesso de carga, à condição da pista e à velocidade motivou o acidente.

Para o delegado Alberto Roque, as más condições de trabalho do motorista e o estado de conservação do caminhão confirmam que o dono da empresa transportadora teve responsabilidade no acidente. O delegado fala em negligência muito forte e total desprezo à vida humana.