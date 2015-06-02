Pequenos negócios aquecem a economia, diz ministro em Vitória

Com um bom desempenho em meio a crise econômica, os micro e pequenos empresários são a bola da vez do Governo Federal para driblar os problemas e fazer a economia girar. Assim que se encerrar a fase de apreciação dos projetos de ajustes fiscais junto ao Congresso Nacional, os deputados devem discutir o programa "Crescer sem Medo", que muda a incidência de tributação para as pequenas empresas, além de desburocratizar o processo de abertura de novos negócios no segmento.O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE), Guilherme Afif Domingos, esteve em Vitória nesta terça-feira (2) para apresentar o programa no Seminário Regional do Supersimples. O segmento de micro e pequenas empresas é o grande gerador de emprego e renda com a menor unidade de capital aplicada.

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Em meio a crise, enquanto grandes empresas fecharam 263.325 postos de trabalho no país, micro e pequenos empresários criaram 3.547.428 empregos. Neste contexto, houve espaço também para o aumento de faturamento. A arrecadação dessas empresas cresceu 14,03%. Para o ministro, no momento de crise, "investir na micro e pequena empresa é, sem dúvidas, investir na criatividade do cidadão para encontrar novos caminhos".

"Ela segura mais o emprego porque não está no mundo da especulação. A micro e pequena empresa está no mundo da economia real. Mas, logicamente, havendo um encolhimento dos consumidores, os negócios dos pequenos empresários tendem a ter uma afetação. Porém, ela administra mais rápido isso e tem condição de se adaptar mais rápido, desde que a gente não ponha uma 'mangueira na boca' do pequeno negócio para ele não se afogar. É a questão dos juros. Os juros são uma forma de afogar a sobrevivência dos pequenos", observou.

Pagando 'a conta'

Em termos de tributação, a micro e a pequena empresa é a que paga os juros mais altos do mercado. Segundo Afif, a ideia é aparar essa aresta e tornar mais suave o crescimento de uma pequena empresa. Na avaliação do ministro, hoje esses empresários têm receio de aumentar o faturamento e passar a pagar uma proporção maior de impostos, ao mudar de faixa de tributação.

"Porque quando ele muda de faixa, a taxação mais alta pega o faturamento dele inteiro. E o que nós vamos fazer agora é, quando ele mudar de faixa, ele só vai pagar o aumento da tributação sobre a diferença do que ele estava anteriormente. O pequeno continua pagando a mesma taxa. É o sistema progressivo. Igual do imposto de renda. Quando negócio chegar nos R$ 3.600, que ele sai do simples para cair no complicado, tem morte súbita, ele não aguenta. Nós estamos criando uma rampa para o pequeno negócio passar suavemente para o lucro presumido", explicou.

A matéria a ser aprovada pelo Congresso propõe a redução do número de faixas do Simples, passando de 20 para seis. Além disso, amplia o teto do Simples de um faturamento de R$ 3,6 milhões por ano para R$ 7,4 milhões nos setores de comércio e serviços e para R$ 14,4 milhões no caso de indústrias.