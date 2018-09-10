Bairro da Penha, em Vitória: Crédito: Eduardo Dias

A cerimônia de formatura do novo pelotão da Polícia Militar, criado especialmente para fazer o patrulhamento dos morros, aconteceu na manhã desta segunda-feira (10). Os 28 novos policiais da Força Tática da PM vão atuar em locais de difícil acesso, como escadarias e becos, onde as viaturas não conseguem chegar.

Your browser does not support the audio element. Pelotão para patrulhamento de morros vai atuar apenas em Vitória

O comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Geovânio Silva Ribeiro, destacou que o foco inicial do grupo está na região do Bairro da Penha, Itararé, Gurigica e São Benedito. Se necessário, o pelotão estará disponível para atuar em outros morros da Capital.

A região do Bairro da Penha ficou marcada por diversos confrontos recentes entre traficantes de grupos rivais. Na semana passada, armas e drogas foram apreendidas no local . Alguns criminosos também foram presos pela Polícia Militar.

"Nós nos organizamos para fazer um policiamento rotineiro. Havendo qualquer crise, o 1º Batalhão consegue atuar também em outra área. Especificamente hoje, prioridade nessa área do Bairro da Penha, e há a possibilidade de todos os dias estarmos atuando em outras áreas também, como já aconteceu no final de semana, quando eles fizeram apreensões e detenções em Tabuazeiro, como têm feito muito em Andorinhas. É esse o desenho operacional", disse o comandante do 1º Batalhão.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho, reforçou que o primeiro grupo formado para patrulhamento em morros vai atuar apenas em Vitória.

"Esse efetivo é do 1º Batalhão, que compreende apenas o município de Vitória. Com essa experiência sendo exitosa, nada impede de podemos progredir (para outras cidades). É bom destacar que esse relevo, essa parte de morro, é muito concentrada em Vitória", explicou o comandante-geral da Polícia Militar.