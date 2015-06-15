Pelo menos um a cada dez inabilitados flagrados se envolve em acidente

Somente nos quatro primeiros meses de 2015, 216 condutores foram flagrados dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Desse total, 113 são motociclistas – índice de 52%. Os dados são do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. As estatísticas mostram que a cada dez condutores inabilitados, flagrados pelas ruas e avenidas na Grande Vitória, pelo menos um se envolveu em um acidente de trânsito sob efeito de bebidas alcoólicas. O Capitão Fábio Volpato, afirma que dirigir sem habilitação é a infração de trânsito mais comum entre os motociclistas. "Na prática, a gente percebe que as pessoas que usam motocicletas acham que não vão ser abordadas, de que nas rotas delas não vai haver fiscalização. Temos mudado os locais de fiscalização para perto dos bairros, em locais por onde os motociclistas circulam mais. Nessas regiões estamos pegando esse número elevado de motociclistas inabilitados", afirmou à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Pelo menos um a cada dez inabilitados flagrados se envolve em acidentes

Volpato lembra que os motociclistas são os que mais provocam ou sofrem acidentes de trânsito no Estado. "A conduta imprudente do motociclista, aliado ao fato de ele não possuir CNH, de não ter passado por uma autoescola, por um Centro de Formação de Condutores (CFC), onde é possível obter aula de legislação e prática, aumenta consideravelmente os danos que ele pode causar na segurança do trânsito. Tanto para a própria integridade dele quanto de todos os usuários da via", observa Volpato.

Mas, o número de flagrantes diminuiu este ano em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a abril de 2014, foram flagrados 246 motoristas dirigindo sem habilitação, dos quais 123 eram motociclistas. O número de condutores flagrados inabilitados e embriagados em locais de acidente foi de 34. Volpato afirma que essa queda, ainda que tímida, é resultado da intensificação no número de operações realizadas pelo Batalhão de Trânsito.

"O Batalhão tem feito a sua parte, aumenta a fiscalização. Mas pedimos que a população também faça a sua parte. Um trânsito seguro depende de todo mundo, condutores, sociedade. Precisamos de um trânsito mais humano", afirmou à CBN.

Legislação

Na esfera criminal, o condutor que gerar perigo de dano, além de responder administrativamente, pode ser punido à pena de 6 meses a 1 ano de detenção, além de multa prevista no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O proprietário do veículo que não seja o condutor, também responde pela infração, e pode ser enquadrado no artigo 310 do CTB que é permitir ou entregar a direção do veículo automotor a essa pessoa inabilitada. As penas são as mesmas do artigo anterior, 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Na esfera administrativa, as multas são no valor de R$ 574, 62.