A atual presidente da Câmara de Vereadores da Serra, Neidia Pimentel (PSD) terá que construir um bom discurso se quiser continuar na presidência da casa no próximo biênio. Junto com a vereadora, que vai tentar a reeleição, pelo menos mais sete parlamentares dos 23, sendo dois eleitos e cinco reeleitos, vão colocar os nomes à disposição para concorrer ao cargo.

Estreante na vida parlamentar, a vereadora eleita Quélcia (PSC), destacou que todos os 23 vereadores têm capacidade para disputar a presidência, por isso, afirmou que vai colocar o nome à disposição dos colegas. Ao contrário dela, alguns novatos acreditam que quem deve comandar a presidência do Legislativo é alguém com experiência, que já esteja na função de vereador.

Your browser does not support the audio element. Pelo menos 8 vereadores vão colocar o nome à disposição para presidir Câmara na Serra

Fábio Duarte (PDT), eleito com 2.417 votos, afirma que vai conhecer melhor o andamento da Casa, para depois pensar em disputar a presidência. “Acho que nesse primeiro momento temos que nos inteirarmos do funcionamento da Casa, conhecer os vereadores que estarão conosco na nova legislatura e, só então, conjecturar alguma possibilidade. Acho que isso tem que ser decidido em conjunto”, afirmou.

Já o também estreante Adriano Galinhão (PTC), que foi o vereador mais votado no município com 4.837 votos, espera obter outra vitória no dia primeiro de janeiro. O vereador do PTC também pretende disputar a presidência da Câmara da Serra. “Quero poder colaborar mais com a cidade. Quero ser presidente da Câmara para ser uma opção de mudança”, disse.

Dos nove vereadores reeleitos, podem disputar a presidência do Legislativo os atuais vereadores Alexandre Xambinho (Rede), Rodrigo Caldeira (Rede), Miguel da Policlínica (PTC), Nacib Haddad (PDT), Guto Lorenzoni (PP), além da atual presidente Neidia Pimentel (PSD). Luiz Carlos Moreira (PMDB) também pode ser candidato, porém, ele destacou que primeiro vai conversar com o prefeito para tomar a decisão.

Base aliada da prefeitura

Ao que tudo indica, o prefeito Audifax Barcelos (Rede) não terá problemas com a oposição na Câmara. Na atual conjuntura, 11 vereadores são da base aliada contra 12 que ficaram no palanque do adversário Sérgio Vidigal (PDT). Entretanto, em conversa com os vereadores que não são da base aliada, a maioria afirmou que não trará dificuldades para a gestão de Audifax. Fábio Duarte destacou que não fará oposição ao prefeito, mas pretende cobrar ações do Executivo.

“Eu vou desempenhar o meu papel, o qual o povo me credenciou. Existem muitas propostas que o prefeito fez durante a campanha e o meu papel será fazer com que elas sejam cumpridas”, disse