O trabalho infantil ainda é uma realidade que afeta muitas crianças no Espírito Santo, segundo o Ministério Público do Trabalho do Estado (MPT-ES). Segundo dados levantados pelo órgão, por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), algo entre 50 e 60 mil crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos estão trabalhando.

As atividades de menores no mercado de trabalho são permitidas a partir dos 14 anos de idade, por meio do programa Menor Aprendiz, em horário que não conflite com a escola. A estimativa do MPT-ES, no entanto, leva em conta trabalhos em feiras, nos semáforos e ônibus vendendo doces e outros produtos, nas vagas de estacionamento como flanelinhas e na zona rural.

Your browser does not support the audio element. Pelo menos 50 mil crianças são vítimas de trabalho infantil no Espírito Santo, afirma MPT-ES

De acordo com o gerente de projetos do MPT-ES, Wendell Luís Táboas, os casos ainda acontecem também devido a uma questão cultural, em que os filhos começam a trabalhar cedo, principalmente nas zonas rurais. No entanto, o trabalho infantil pode prejudicar a aprendizagem escolar e a saúde de meninos e meninas, quando eles exercem atividades manuais pesadas e exaustivas, segundo Táboas.

“Boa parte da população ainda acha que é melhor a criança trabalhar para ajudar em casa, o que acaba deixando a situação natural, levando ao ‘ciclo da pobreza’. Se essa criança não tem acesso à educação, não terá qualificação nenhuma”, analisou.