Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Estado

Pelo menos 50 mil crianças são vítimas de trabalho infantil no Espírito Santo, afirma MPT-ES

Por lei, atividades de menores no mercado de trabalho são permitidas a partir dos 14 anos de idade, por meio do programa Menor Aprendiz

Publicado em 01 de Fevereiro de 2017 às 12:13

Publicado em 

01 fev 2017 às 12:13
O trabalho infantil ainda é uma realidade que afeta muitas crianças no Espírito Santo, segundo o Ministério Público do Trabalho do Estado (MPT-ES). Segundo dados levantados pelo órgão, por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), algo entre 50 e 60 mil crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos estão trabalhando.
As atividades de menores no mercado de trabalho são permitidas a partir dos 14 anos de idade, por meio do programa Menor Aprendiz, em horário que não conflite com a escola. A estimativa do MPT-ES, no entanto, leva em conta trabalhos em feiras, nos semáforos e ônibus vendendo doces e outros produtos, nas vagas de estacionamento como flanelinhas e na zona rural.
Pelo menos 50 mil crianças são vítimas de trabalho infantil no Espírito Santo, afirma MPT-ES
De acordo com o gerente de projetos do MPT-ES, Wendell Luís Táboas, os casos ainda acontecem também devido a uma questão cultural, em que os filhos começam a trabalhar cedo, principalmente nas zonas rurais. No entanto, o trabalho infantil pode prejudicar a aprendizagem escolar e a saúde de meninos e meninas, quando eles exercem atividades manuais pesadas e exaustivas, segundo Táboas.
“Boa parte da população ainda acha que é melhor a criança trabalhar para ajudar em casa, o que acaba deixando a situação natural, levando ao ‘ciclo da pobreza’. Se essa criança não tem acesso à educação, não terá qualificação nenhuma”, analisou.
Táboas acrescentou que grandes empresas estão mais cientes da legislação trabalhista envolvendo menores de idade. No Brasil, aproximadamente 3,3 milhões de crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos trabalham informalmente, segundo a Fundação Abrinq. As denúncias contra esses casos podem ser feitas em qualquer unidade do conselho tutelar de sua região ou por telefone, por meio do Disque 100.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados