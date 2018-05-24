Os protestos dos caminhoneiros em várias rodovias do Brasil está afetando o abastecimento de combustível em alguns lugares do Espírito Santo. No início da tarde desta quarta-feira, a reportagem da CBN Vitória confirmou que já falta gasolina, etanol e diesel em postos das cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Muniz Freire, Irupi, Rio Novo do Sul, Iconha, Castelo, Vargem Alta, Divino São Lourenço, Atílio Vivacqua, Iúna, Anchieta e Ibatiba, todos no Sul-Caparaó do Estado.
Pelo menos 12 cidades capixabas registram falta de combustíveis
Também há registros de escassez de combustíveis nos municípios de Alfredo Chaves, Itapemirim, Muqui, Dores do Rio Preto, Divino São Lourenço, Apiacá e Alegre.
No início da noite desta quarta-feira (23), caminhoneiros e motoristas de aplicativos bloquearam os acessos da Ceasa, em Cariacica. Os motoristas de aplicativos engrossaram a mobilização por causa dos sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis. Eles estiveram na BR 101, em Viana, para se somar aos caminhoneiros que estão no local desde a última segunda-feira (21).
Para o motorista de aplicativo Carlos de Jesus Oliveira diz que a categoria resolveu apoiar os caminhoneiros porque o problema afeta a toda a população. “Não é só o motorista de caminhão. Muita gente que trabalhava com aplicativo já não consegue mais rodar. Nós andamos o dia todo e o combustível leva 70% do que ganhamos.”
Nesta quarta, os caminhoneiros fizeram paralisações em 15 pontos de estradas capixabas: na BR 101, em Linhares, João Neiva, Ibiraçu, Serra, Cariacica, Viana, Iconha, e no trevo da Safra, em Itapemirim; na BR 262, em Domingos Martins e Ibatiba; na BR 259, sendo dois pontos em Colatina e um em Baixo Guandu; na BR 447, no Trevo de Capuaba, Vila Velha; e na Rodovia do Sol, em Setiba, no município de Guarapari.