Os protestos dos caminhoneiros em várias rodovias do Brasil está afetando o abastecimento de combustível em alguns lugares do Espírito Santo. No início da tarde desta quarta-feira, a reportagem da CBN Vitória confirmou que já falta gasolina, etanol e diesel em postos das cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Muniz Freire, Irupi, Rio Novo do Sul, Iconha, Castelo, Vargem Alta, Divino São Lourenço, Atílio Vivacqua, Iúna, Anchieta e Ibatiba, todos no Sul-Caparaó do Estado.

Your browser does not support the audio element. Pelo menos 12 cidades capixabas registram falta de combustíveis

Também há registros de escassez de combustíveis nos municípios de Alfredo Chaves, Itapemirim, Muqui, Dores do Rio Preto, Divino São Lourenço, Apiacá e Alegre.

Motoristas de aplicativos manifestam apoio à greve dos caminhoneiros Crédito: Rafael Monteiro de Barros

No início da noite desta quarta-feira (23), caminhoneiros e motoristas de aplicativos bloquearam os acessos da Ceasa, em Cariacica. Os motoristas de aplicativos engrossaram a mobilização por causa dos sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis. Eles estiveram na BR 101, em Viana, para se somar aos caminhoneiros que estão no local desde a última segunda-feira (21).

Para o motorista de aplicativo Carlos de Jesus Oliveira diz que a categoria resolveu apoiar os caminhoneiros porque o problema afeta a toda a população. “Não é só o motorista de caminhão. Muita gente que trabalhava com aplicativo já não consegue mais rodar. Nós andamos o dia todo e o combustível leva 70% do que ganhamos.”