Pelo 3° ano consecutivo, desemprego é maior que as contratações no ES

O Espírito Santo registrou um saldo negativo de empregos pelo terceiro ano consecutivo. Foram 2.053 vagas de trabalho fechadas em 2017. Apesar de o resultado ainda ser desfavorável, os números mostram uma recuperação, já que o saldo de empregos em 2016 foi de 37.914 demissões a mais que o número de contratações.

Your browser does not support the audio element. Pelo terceiro ano consecutivo, desemprego é maior que as contratações no ES

O economista Mário Vasconcelos avalia que, mesmo com esse saldo de empregos divulgado, a tendência é que o cenário melhore aos poucos. “Apesar de ser negativo, vem mostrando uma recuperação. A economia brasileira estava na UTI e ninguém sai da UTI e vai correr uma maratona. É preciso um processo gradativo e, às vezes, lento para que se possa retomar a saúde econômica.”

O destaque negativo foi a Indústria de Transformação, que fechou 2.069 postos de trabalho no ano passado, seguida pelo setor de Serviços, com 1.901 trabalhadores demitidos a mais que o número de contratados. Em seguida, a construção civil registrou saldo negativo de 1.478 empregos.

Mesmo com esse resultado da Indústria de Transformação, o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro, avaliou que o ano de 2017 não foi tão ruim. Segundo o presidente, o setor industrial capixaba possui uma grande capacidade instalada ociosa que poderá ser utilizada neste ano. Para ele, 2018 será um período de recuperação.

"Nós olhamos com muito otimismo para 2018 e acreditamos que esse conjunto de indicadores, com inflação controlada, juros em queda, um ambiente político mais estável acenando de forma favorável à agenda de reformas que o país precisa vão encorajar o consumidor a ir ao mercado, o empresário a investir e, consequentemente, influenciar na geração de empregos.”

Enquanto a Indústria de Transformação amargou uma diminuição de postos de trabalho, o Comércio terminou o ano como o setor com o melhor saldo de empregos, contratando 2.069 pessoas a mais que o número de demissões.

O diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio), José Carlos Bergamin, também avalia que o resultado do ano de 2017 indica recuperação e aponta para um cenário melhor em 2018. “A colocação de novos negócios e a interrupção da queda dos negócios dos negócios existem vão fazer com que, neste ano, nós tenhamos uma recuperação mais expressiva.”