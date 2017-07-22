Manifestantes fecham Rodovia do Sol em Vila Velha Crédito: Caíque Verli | Rádio CBN

Pelo terceiro sábado seguido, moradores da região da Ponta da Fruta, em Vila Velha, fecharam a Rodovia do Sol em protesto contra os buracos nas ruas e a falta de pavimentação no bairro. O ato durou praticamente três horas, no período da manhã neste sábado (22). A manifestação gerou um congestionamento acima dos 3 km no sentido Guarapari. A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vila Velha acompanharam a manifestação.

Your browser does not support the audio element. Pela terceira vez, moradores fecham Rodovia do Sol em protesto

Segundo agentes da Guarda, cerca de 200 pessoas participaram do protesto. Manifestantes fecharam os dois sentidos da pista com pneus, pedaços de madeira e cartazes. Eles afirmaram que o bairro está abandonado e pedindo socorro. Os motoristas precisaram fazer um desvio no interior de Ponta da Fruta para seguir viagem. O objetivo da manifestação era dar visibilidade aos problemas, segundo a moradora e cabeleireira Fabiana Figueira.

"Um trajeto que você podia fazer em dez minutos você gasta meia hora para chegar na sua casa por causa dos buracos. É buraco enorme. Não são nem buracos simples, são crateras enorme que formam lagoas", desabafa.

Manifestantes fecham Rodovia do Sol em Vila Velha Crédito: Caíque Verli | Rádio CBN

A pista foi liberada por volta do meio-dia. Em entrevista ao programa CBN Vitória, o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito, coronel Oberacy Emmerich Júnior, comentou sobre as reivindicações e disse que a prefeitura está providenciando soluções.

"A prefeitura está se movimentando para resolver ou mitigar aquela situação (os problemas). A administração já fez as vistorias no local, a Defesa Civil também. A Secretaria de Obras vai entrar com o maquinário para resolver esse problema das ruas", garantiu.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras (Semipro) disse que vai dar início aos estudos para a pavimentação de vias públicas no Balneário Ponta da Fruta. Engenheiros da pasta farão visitas técnicas ao bairro na próxima semana, segundo a Prefeitura de Vila Velha.