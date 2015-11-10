Pela primeira vez, matrículas nas escolas estaduais serão realizadas pela internet

Rematrículas, matrículas e transferência de escolas públicas estaduais começam na próxima segunda-feira (16). E pela primeira vez, o processo será realizado pela internet, acabando com as grandes filas observadas no agora extinto Dia D. Porém, a vaga do aluno só estará garantida mediante a documento assinado pelos pais ou por alunos quando maiores de 18 anos.

Ao todo, a Sedu possui 371 mil vagas distribuídas em 503 escolas, sendo duas de tempo integral, dentro do projeto Escola Viva. Dessas, 259 mil vagas são para rematrículas ou transferências e o restante, 112 mil, são vagas disponíveis para novas matrículas.

O secretário estadual de Educação, Haroldo Corrêa Rocha, explicou que os formulários de pré-matrícula na internet serão disponibilizados pelo site www.educacao.es.gov.br, na seção de chamamento público. Quem não possui acesso à internet, poderá solicitar o formulário na escola onde pleiteia a vaga.

Já a obrigatoriedade da assinatura de um documento pelas famílias para garantir a inserção ou permanência do aluno na rede estadual, se fez necessária pela quantidade de vagas ociosas nas escolas do Estado, uma vez que os pais não efetivavam as matrículas, segundo o secretário.

"O processo até o ano passado tinha mais etapas. Era mais complicado para as famílias entenderem. Nem tudo era feito pela internet. Tinha postos de atendimento. Nós não mais aceitaremos matrículas se as famílias não preencherem essas solicitações e efetivarem a matrícula, que além do formulário, exige documentos", disse.

Os pais que não comparecerem para efetivar a matrícula serão cobrados pela Sedu, segundo Haroldo Correa Rocha. "Criamos a facilidade da internet, mas nos tornamos mais rigorosos quanto a matrícula. Os pais que por ventura não fizer isso, não vamos apenas cancelar a matrícula, as secretarias das escolas vão procurar esses pais. Se essa ação não gerar resultados, vamos gerar um relatório sobre essas famílias e discutir com o Ministério Público para garantir o direito da criança e do jovem à escola", explicou.

A rematrícula e a transferência de unidade dos alunos já inseridos na rede estadual de ensino acontecem entre os dias 16 a 20 de novembro. O período de matrícula dos alunos que não são da rede é entre os dias 27 de novembro e 14 de dezembro.