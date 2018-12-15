Pela 1ª vez, praia em Jardim Camburi terá espaços para tendas

Além dos 461 espaços para tendas no Réveillon 2019 em Jardim da Penha e Mata da Praia, Prefeitura vai disponibilizar 40 em Jardim Camburi Crédito: Diego Alves

Pela primeira vez, a praia em Jardim Camburi terá espaços para tendas no Réveillon. Serão 40 vagas e as inscrições, que são gratuitas, abrem na próxima segunda-feira (17) pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site da Prefeitura.

Antes, a Prefeitura reservava espaços apenas entre o píer de Iemanjá, em Jardim da Penha, e a área para skate, na altura da avenida Adalberto Simão Nader, na Mata da Praia.

Segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Henrique Valentim, a Prefeitura decidiu abrir inscrições também para Jardim Camburi porque houve uma procura muito grande em Jardim da Penha e Mata da Praia.

"No ano passado nós tivemos 398 inscrições. Este ano, no primeiro dia, nós fizemos mais de 200 inscrições. Agora nós temos só 28 disponíveis (no trecho entre a Ponte de Camburi e o cruzamento com a Adalberto Simão Nader)", detalhou o secretário.

Quem conseguir a vaga não vai precisar pagar pelo espaço, mas terá responsabilidades a cumprir. A montagem das tendas deve ocorrer das 18 horas do dia 30 até as 16 horas do dia 31. Já a desmontagem, obrigatoriamente, deve acontecer até as 18 horas do dia 1º de janeiro de 2019.

"Uma outra responsabilidade, que é muito do bom senso, é tentar acondicionar todo lixo que produzir, levar o seu lixo. São regras básicas de convivência para que a festa seja linda e sem transtorno", alertou Valentim.

Também não poderá ser feita a demarcação prévia do espaço com cordas, fitas, cercas ou outros materiais. Quem não cumprir com as regras está sujeito a multas, embora o secretário afirme que não é muito comum ter essas infrações nas tendas.