Vinícius mostra o kit torta, vendido na peixaria Crédito: Caíque Verli

Uma opção pra quem quer otimizar o tempo na hora de comprar os ingredientes da torta capixaba e até economizar é o kit torta, vendido em peixarias aqui de Vitória. O valor fica até 10% mais barato do que adquirir os ingredientes em separado. Os pontos costumam comercializar o kit apenas durante os dias próximos à Páscoa.

Your browser does not support the audio element. Peixarias vendem kit com ingredientes para torta capixaba

É uma embalagem com quatro ingredientes da torta: siri desfiado, caranguejo desfiado, sururu e camarão.

Em média, o kit vem com 250 gramas de cada um desses ingredientes. Essa quantidade dá para fazer uma torta para 5, 6 pessoas, segundo donos de peixarias. E um kit em peixarias da Praia do Suá custa em media de R$ 40 a R$ 50.

Dono de uma peixaria em Vitória, Vinícius Lorenzoni contou que as vendas começam a aumentar hoje e amanha e que eles chegam a vender 200 kits durante as duas semanas que antecedem a Páscoa.

"Ele é mais prático porque ele já pega um pacote com tudo que eles precisam. Não tem muito o que ficar mexendo. A embalagem é uma bandejinha com os quatro itens separados, lada a lado", explicou Vinícius.

Também nesta semana, as paneleiras de Goiabeiras começaram a produzir e vender a tradicional torta capixaba. A venda teve início na terça-feira (27). A torta pequena, que serve quatro pessoas, custará R$ 120; a média, para seis pessoas, R$ 140; e a maior, para oito pessoas e que inclui a panela de barro, R$ 170.

Os moradores e turistas interessados em comprar o tradicional prato da culinária capixaba durante a Semana Santa devem ir à rua Leopoldo Gomes Sales, 94, em Goiabeiras. Lá funciona, provisoriamente, o restaurante das paneleiras, uma vez que o galpão da associação está sendo reformado. A venda ocorre das 8h às 20h.