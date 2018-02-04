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CARNAVAL DE VITÓRIA

Pega no Samba vence a chuva para contar a história do chocolate

Escola do bairro Consolação foi a sexta a desfilar pelo Grupo Especial do Carnaval de Vitória, na madrugada deste domingo (4)

Publicado em 04 de Fevereiro de 2018 às 04:44

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

04 fev 2018 às 04:44
Pega no Samba no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Fabio Vicentini
Espalhando o cheiro de chocolate pelo Sambão do Povo e tendo como enredo uma homenagem a um dos doces mais populares do mundo, a Pega no Samba foi a sexta escola a desfilar pelo Grupo Especial do Carnaval de Vitória, na madrugada deste domingo (4). Assim como foi com a MUG, a escola do bairro Consolação, em Vitória, também teve que desfilar debaixo de muita chuva.
Sob o comando do carnavalesco Júnior Pernambucano, que fez a sua estreia no carnaval capixaba, a Locomotiva entrou no Sambão do Povo para contar a história do chocolate. Em um dos carros mais bonitos da escola, uma grande locomotiva espalhou o cheiro de chocolate pela avenida. Com fantasias imponentes e coloridas, as baianas se transformaram em vendedoras de quitutes.
A escola também aproveitou o enredo para explorar a importância que o chocolate tem para a economia capixaba, destacando as grandes plantações de cacau espalhadas em algumas municípios do Estado, como em Linhares.
Com 1.200 componentes, a Pega teve quatro alegorias e 18 alas. O maior problema que a escola teve na evolução foi com o último carro a entrar na avenida. Por conta de um problema mecânico, componentes da harmonia precisaram quebrar uma das esculturas da frente do carro. Depois disso, o carro conseguiu seguir em frente e concluir o desfile. No fim do desfile da Pega no Samba boa parte das arquibancadas já estavam vazias, uma vez que a forte chuva fez com que alguns torcedores fossem para casa mais cedo.
"A chuva veio para abençoar, ganhamos essa chuva de presente. Parabéns a todos que contribuíram para essa linda festa", disse o presidente da Pega no Samba, Alex Costa.
No ano passado a Pega no Samba foi a sexta colocada. A campeã do do Carnaval de Vitória será conhecida na tarde da próxima quarta-feira (7).
 

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