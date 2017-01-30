Pega no Samba vem com carnaval regado a vinho

No carnaval deste ano a Pega no Samba tem a missão de mostrar que vinho harmoniza perfeitamente com samba. A agremiação do bairro Consolação, em Vitória, vai levar à passarela o enredo “Nas taças da história, o Pega brinda o néctar da humanidade”. Da produção à religiosidade, a escola caprichou para mostrar o quão versátil é a bebida de Baco.

A agremiação, que em 2017 completa 41 anos, ainda mantém os detalhes do desfile em segredo, mas promete surpreender os foliões. O presidente da Pega no Samba, Alex Santos, adiantou que serão quatro alegorias e 21 alas contando a história do vinho. A representação da eucaristia estará presente na charmosa ala das baianas.

“Já o coração da escola, nossa bateria, vai levar a transformação da água para o vinho. Nós vamos fazer uma coisa muito bacana que todo mundo vai gostar na avenida, mas é um segredo do mestre Jorginho”, disse.

Pega na avenida: "isso é coisa séria!", afirma Zezé

Na escola desde quando a Pega no Samba ainda era um bloco carnavalesco, o aposentado José Carlos de Souza, de 63 anos, o Zezé, já passou por praticamente todos os setores da agremiação. “A gente começou batendo lata, eram uns 15 componentes. Depois conseguimos comprar alguns instrumentos, mas foi uma luta imensa. Eu comecei na escola como ritmista, depois fui para harmonia e me tornei diretor de apoio”, relembrou.

Saudoso, Zezé relembra a evolução da escola ao longo das décadas e faz questão de contar que ao longo de todos esses anos sempre trabalhou muito para colocar a Pega na avenida. Hoje na coordenação da velha guarda, ele garante que a escola vai fazer bonito na passarela do samba. “Eu espero um grande carnaval, isso é coisa séria! A gente vem para brigar e ganhar. A velha guarda já está com o carnaval pronto, com as fantasias prontas há muito tempo, tudo certinho para o desfile”, afirmou.

Em busca de um sonho