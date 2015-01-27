Pega no Samba vai ocupar o Sambão do Povo com misticismo, profecias e antiguidade

No comando da parte artística está o carnavalesco Paulo Balbino. Após muitos anos atuando na Unidos da Piedade, ele chega a Pega no Samba com a missão de produzir um desfile de muita qualidade.“Eu escrevi o enredo, que conta não só a história da astrologia, mas faz uma metáfora, uma comparação dessa atual conjuntura do Pega, desse rebaixamento, com a ave mitológica Fênix, que morre e renasce das cinzas. O que a gente espera é que o Pega, depois que desceu, se reorganize, reestruture a sua diretoria, e com a comunidade para ganhar força para alçar novos voos, e consiga chegar ao Grupo Especial junto com as grandes escolas de Vitória”, contou à Rádio CBN Vitória.Para Balbino, o grande trunfo da escola é o bom samba que deve tomar conta da avenida. Outros três destaques serão a bateria, que terá 50 ritmistas comandados pelo Mestre Jorginho, sambista que há mais de 30 anos está no carnaval; a Comissão de Frente, que está muito afinada; e o Conjunto da agremiação.“Eu costumo dizer que não há favoritismo, não é igual futebol. O carnaval se decide na avenida. A escola que tiver menos erros é a que consegue ser campeã. A gente está preparando um enredo muito bonito, o samba ficou maravilhoso. Como a gente está tratando de um enredo que conta a história da astrologia, vai falar das civilizações antigas, é um tema com uma abordagem muito rica, tem um figurino vasto. Vamos falar de magos, sacerdotisas, ciganas, bola de cristal, jogos de tarô, jogos de búzios, cartas, então ele é muito diverso, muito bonito, rico”, prometeu.Nos carros alegóricos, nas alas coreografadas e nos destaques, Balbino promete ainda fazer um espetáculo de cultura e colírio para os olhos, com belos homens e mulheres desfilando. Um deles é a Miss Espírito Santo, Amanda Recla. A rainha de bateria é a veterana Jordana Catarina, e a madrinha será Larissa Pimentel. Outro destaque da escola é o intérprete, com o sambista Bruno Ribas, que vem da escola Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio de Janeiro.Entre a equipe da escola e a comunidade, há um ritmo de trabalho frenético para toda a preparação, que também conta com dificuldades. O carnavalesco enfatiza que pelo fato de ter caído para o Grupo Especial B, a escola recebe uma verba menor. Além disso, como o desfile é no início do mês de fevereiro, há pouco tempo para produzir, vender as fantasias e ensaiar.Por isso, a Pega no Samba conta com mais de dez parcerias empresariais, que cooperam financeiramente, logisticamente ou por meio da aquisição de materiais para desfile. A agremiação, em contrapartida, fez várias apresentações. As comunidades ao redor da quadra da escola também ajudaram com muito trabalho nos barracões e nos ensaios, segundo o diretor administrativo, Bruno Pimentel.“A gente está em um novo momento de diretoria, de equipe, de apoiadores, e queremos resgatar a credibilidade da Pega no Samba. Acreditamos que aplicar uma gestão mais profissional e de qualidade certamente irá refletir nos desfiles apresentados na avenida. E uma das principais bandeiras da instituição é trabalhar com projetos sociais. Temos uma ideia muito clara de que a quadra da escola deve ser a extensão do lar da comunidade de Consolação, do Horto, da Gurigica e das adjacências”, declarou.Um dos exemplos é o mestre-sala, Gedilson Rodrigues, morador do bairro Santa Marta. Ele cultiva a paixão pelo samba desde os oito anos de idade, e já é veterano no Sambão do Povo. Para ele, a reta final até o carnaval é de muita preparação, tanto nos ensaios quanto nos trabalhos do barracão.“A expectativa está grande. Estamos ensaiando bastante, todos os dias. Pegando de madrugada, no Sambão, ventania, para fazer um trabalho bonito. Nós estamos trabalhando totalmente em cima do enredo, do samba, trazendo uma coreografia nova e diferente para tentar fazer um espetáculo bem bonito”, contou.Encarregado de levar as cores azul, branco e vermelho da bandeira, Gedilson e todos integrantes da Pega no Samba querem retratar a tradição dos 39 anos da escola com um desfile que contagie o público, os jurados e todos os apaixonados pelo carnaval.