Pega no Samba agrada o público em busca do favoritismo

Terceira escola a ingressar no Sambão do Povo, a Pega no Samba finalizou o desfile, no início da madrugada deste sábado (07), cotada ao cargo de favorita nos desfiles do Grupo Especial B do Carnaval de Vitória. A agremiação apostou em cores e coreografias para falar de misticismo e conquistar os foliões, que acreditam que a escola do bairro Consolação, na Capital, vai retornar ao Grupo Especial A, na folia de 2016.Com o enredo "Advinha?", cerca de 1.500 componentes, 21 alas e quatro carros alegóricos, a Pega no Samba contou em 1h 07min 57seg a história que há por trás das previsões, mostrando que desde os primórdios, os povos se preocupavam em tentar prever o futuro, buscando orientação das mais diversas formas. Em cada um dos setores estiveram presentes os quatro elementos da natureza: fogo, terra, ar e água. O público se familiarizou com a mitologia das mais diversas civilizações: grega, romana, árabe, asteca, hebreu entre outros. Todas as alas foram supervisionadas de perto pelo carnavalesco Paulo Balbino. Veterano no Carnaval, atuando na Unidos da Piedade, ele cumpriu o que prometeu: nas alegorias, nas alas coreografadas e nos destaques um espetáculo de cultura e belos homens e mulheres.

A escola apostou em coreografias, cores e fantasias bem elaboradas para suprir a falta de movimento dos carros, que também se destacaram pela sua grandiosidade.

Bateria

A bateria do mestre Jorge Carlindo, o Jorginho, levantou a plateia e fez o refrão "Advinha quem é minha paixão? O orgulho da comunidade. Locomotiva levanta a poeira. Sou Pega no Samba pra vida inteira" grudar na cabeça de quem passou pelo Sambão.

Os cerca de 50 ritmistas vieram representando o dia e a noite. Majestosa, a rainha de bateria Jordana Catarina, representando o dia, esteve soberana e chamou a atenção pela boa forma e simpatia, após desfilar grávida em 2014.

Com uma roupa toda de plumas, penas pretas e cristas, representando a noite a madrinha de bateria Larissa Pimentel também chamou a atenção. Entretanto, a fantasia, desenhada por ela mesmo - e aparentemente a mais luxuosa da agremiação, parecia incomodá-la devido ao peso das penas molhadas em suas costas. Curiosamente, a madrinha Pimentel também ostentava uma coroa toda em pedraria.

Comissão de frente

A comissão de frente surpreendeu o público com suas 11 ciganas e 12 cavaleiros que representavam os signos do zodíaco. O carro abre-alas representava o elemento do fogo e o ressurgimento da mitológica ave fênix, representada pelo primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, Gedilson Rodrigues e Layli Rosado. Com fantasia luxuosa, o casal não teve um desenvolvimento empolgante. Prata da casa, como bailarina da comissão de frente, Layli passou mal ainda na concentração do desfile. Com isso, o bailado - que são os movimentos circulados da Porta Bandeira ao redor do Mestre Sala e os cumprimentos ao público - ficou comprometido. Apesar de apresentar alguns buracos ao longo da apresentação e com algumas fantasias prejudicados pela chuva, o brilho da agremiação não foi apagado. As alegorias chamaram a atenção pela grandiosidade: como o segundo carro, "Templo das Rochas", que fazia alusão à Machu Pichu e o terceiro, "Templo das Fadas", que também trouxe os gnomos.