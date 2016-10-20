Pedras rolam em morro e deixam mil pessoas fora de suas casas em Vila Velha

Tensão e medo. Esses foram alguns dos muitos sentimentos que moradores do Morro da Boa Vista, em Vila Velha, tiveram logo no primeiro dia de 2016. Naquela sexta-feira uma pilha de pedras e uma rocha gigante rolaram morro abaixo, deixando um rastro de destruição em oito casas e abalando a estrutura de várias outras. A prefeitura de Vila Velha, à época, contabilizou que mais de mil pessoas precisariam deixar suas casas como medida de segurança e ficaram alojadas em abrigos ou foram para casas de parentes.
E2 - Kaique Dias - Pedras rolam em morro e deixam mil pessoas fora de suas casa em Vila Velha
Não houve mortes. O acidente aconteceu durante o início da noite, por volta das 18h40. Cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu. Outras 10 receberam a ajuda de moradores, com ferimentos leves, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). Ninguém morreu ou ficou desaparecido, de acordo com o Corpo de Bombeiros.
Em um vídeo feito momentos depois do acidente, divulgado pela Rede Gazeta, é possível ver o rastro de fumaça deixado pelo deslizamento. A prefeitura de Vila Velha precisou fazer intervenções no morro para evitar novos deslizamentos.
No dia do acidente, o Corpo de Bombeiros orientou as famílias que ainda estavam em áreas próximas ao deslizamento que saíssem das casas, devido ao risco de novos deslizamentos, que não aconteceram. Muitas, no entanto, resistiram em sair.