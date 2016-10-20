Pedras rolam em morro e deixam mil pessoas fora de suas casas em Vila Velha

Tensão e medo. Esses foram alguns dos muitos sentimentos que moradores do Morro da Boa Vista, em Vila Velha, tiveram logo no primeiro dia de 2016. Naquela sexta-feira uma pilha de pedras e uma rocha gigante rolaram morro abaixo, deixando um rastro de destruição em oito casas e abalando a estrutura de várias outras. A prefeitura de Vila Velha, à época, contabilizou que mais de mil pessoas precisariam deixar suas casas como medida de segurança e ficaram alojadas em abrigos ou foram para casas de parentes.

Your browser does not support the audio element. E2 - Kaique Dias - Pedras rolam em morro e deixam mil pessoas fora de suas casa em Vila Velha

Não houve mortes. O acidente aconteceu durante o início da noite, por volta das 18h40. Cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu. Outras 10 receberam a ajuda de moradores, com ferimentos leves, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). Ninguém morreu ou ficou desaparecido, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Em um vídeo feito momentos depois do acidente, divulgado pela Rede Gazeta, é possível ver o rastro de fumaça deixado pelo deslizamento. A prefeitura de Vila Velha precisou fazer intervenções no morro para evitar novos deslizamentos.