Pedra no Campinho do Convento ganha grades para proteção de turistas

Novo guarda-corpo na pedra ao lado do campinho do Convento da Penha Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Quem for ao Convento da Penha, em Vila Velha, vai notar uma diferença ao se aproximar da pedra que fica ao lado do Campinho e que tem uma belíssima vista para a Terceira Ponte e para a Baía de Vitória. Um guarda-corpo está sendo instalado para dar mais segurança aos frequentadores que querem apreciar a paisagem.

José Fernando Dias Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Segundo o Frei Pedro de Oliveira Rodrigues, a instalação da barreira era uma necessidade para deixar o local mais seguro, principalmente neste momento em que faltam poucas semanas para a Festa da Penha, quando aumenta muito o número de visitantes no Convento. “Isso era para ter acontecido há alguns anos. Nossa grande preocupação é com a segurança. Também é por conta da proximidade com a Festa da Penha.”

Os visitantes que estiveram no Convento da Penha nesta quarta-feira (7) aprovaram a instalação do guarda-corpo. Para o comerciante José Fernando Dias, de 73 anos, o equipamento traz mais tranquilidade para quem vai ao local. “É uma segurança, principalmente para quem vem com crianças.”

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A servidora pública Maria Luísa Moura, de 46 anos, pensa como José Fernando. “Ficou mais seguro para trazer as crianças aqui embaixo, e até para nós mesmos.”

O auxiliar de cozinha Raphael Rufino, de 27 anos, esteve no Convento da Penha com a esposa e o filho na tarde desta quarta. Ele também aprovou a nova grade. “Fica bem mais seguro e, assim, evita qualquer tipo de acidente. “