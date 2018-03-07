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VILA VELHA

Pedra no Campinho do Convento ganha grades para proteção de turistas

Guarda-corpo será instalado em local muito frequentado pela paisagem da Terceira Ponte e da cidade de Vitória

Publicado em 07 de Março de 2018 às 18:41

Publicado em 

07 mar 2018 às 18:41
Novo guarda-corpo na pedra ao lado do campinho do Convento da Penha Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Quem for ao Convento da Penha, em Vila Velha, vai notar uma diferença ao se aproximar da pedra que fica ao lado do Campinho e que tem uma belíssima vista para a Terceira Ponte e para a Baía de Vitória. Um guarda-corpo está sendo instalado para dar mais segurança aos frequentadores que querem apreciar a paisagem.
José Fernando Dias Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Segundo o Frei Pedro de Oliveira Rodrigues, a instalação da barreira era uma necessidade para deixar o local mais seguro, principalmente neste momento em que faltam poucas semanas para a Festa da Penha, quando aumenta muito o número de visitantes no Convento. “Isso era para ter acontecido há alguns anos. Nossa grande preocupação é com a segurança. Também é por conta da proximidade com a Festa da Penha.”
Os visitantes que estiveram no Convento da Penha nesta quarta-feira (7) aprovaram a instalação do guarda-corpo. Para o comerciante José Fernando Dias, de 73 anos, o equipamento traz mais tranquilidade para quem vai ao local. “É uma segurança, principalmente para quem vem com crianças.”
Pedra do Campinho do Convento ganha grades para proteção de turistas
 
A servidora pública Maria Luísa Moura, de 46 anos, pensa como José Fernando. “Ficou mais seguro para trazer as crianças aqui embaixo, e até para nós mesmos.”
O auxiliar de cozinha Raphael Rufino, de 27 anos, esteve no Convento da Penha com a esposa e o filho na tarde desta quarta. Ele também aprovou a nova grade. “Fica bem mais seguro e, assim, evita qualquer tipo de acidente. “
A instalação das grades deve estar concluída até a Festa da Penha deste ano, em Abril. Outra intervenção feita recentemente no local que mobilizou os fieis foi a reforma do telhado da capela do Convento da Penha, que foi concluída em dezembro do ano passado. Segundo Frei Pedro, ainda há cerca de 50 telhas para serem vendidas pelo valor de R$ 10 na campanha Telhado da Fé, que foi criada para levantar recursos para essa obra.

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