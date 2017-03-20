Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cidades

Pedra de duas toneladas será retirada aos poucos em Vila Velha

Serão utilizados rompedores para fragmentar a rocha, de acordo com a Defesa Civil. Com o rolamento da pedra, um prédio ficou com a garagem destruída e precisou ser desocupado no bairro Cobi de Baixo

Publicado em 20 de Março de 2017 às 20:56

Publicado em 

20 mar 2017 às 20:56
A pedra de duas toneladas que atingiu a linha de trem no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, será removida aos poucos. Segundo o assessor adjunto da Defesa Civil do município, Augusto Bandeira, serão utilizados rompedores para fragmentar a rocha. Com o rolamento da pedra, um prédio ficou com a garagem destruída e precisou ser desocupado.
De acordo com Augusto Bandeira, o trabalho de remoção da pedra deve começar já nesta terça-feira (21) e ainda não há prazo para o término dos trabalhos. Ele explicou como a retirada será feita. “São duas frentes de trabalho, dos dois lados da pedra, para agilizar o processo. Mesmo assim, o trabalho será lento para evitar danos na estrutura do imóvel adjacente”, explicou à Rádio CBN.
Sem explosões
Segundo Augusto Bandeira, a rocha será fragmentada por dois rompedores e os pedaços serão retirados aos poucos por um caminhão. Não haverá explosão de partes da pedra.
O trânsito no local do acidente seguiu interditado nesta segunda-feira (20). A prefeitura de Vila Velha foi procurada para comentar sobre os procedimentos de retirada da pedra e também sobre a possibilidade de haver outras áreas de risco na cidade, mas não respondeu aos questionamentos feitos por e-mail.
Deslizamento
A pedra de duas toneladas atingiu a linha de trem que passa pelo bairro Cobi de Baixo na noite do último do domingo (19). Cinco apartamentos e uma loja precisaram ser desocupadas de um prédio que fica no local onde a pedra rolou. De acordo com Augusto Bandeira, as causas do desprendimento da rocha ainda não foram identificadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados