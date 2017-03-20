Pedra de duas toneladas será retirada aos poucos em Vila Velha

A pedra de duas toneladas que atingiu a linha de trem no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, será removida aos poucos. Segundo o assessor adjunto da Defesa Civil do município, Augusto Bandeira, serão utilizados rompedores para fragmentar a rocha. Com o rolamento da pedra, um prédio ficou com a garagem destruída e precisou ser desocupado.

De acordo com Augusto Bandeira, o trabalho de remoção da pedra deve começar já nesta terça-feira (21) e ainda não há prazo para o término dos trabalhos. Ele explicou como a retirada será feita. “São duas frentes de trabalho, dos dois lados da pedra, para agilizar o processo. Mesmo assim, o trabalho será lento para evitar danos na estrutura do imóvel adjacente”, explicou à Rádio CBN.

Sem explosões

Segundo Augusto Bandeira, a rocha será fragmentada por dois rompedores e os pedaços serão retirados aos poucos por um caminhão. Não haverá explosão de partes da pedra.

O trânsito no local do acidente seguiu interditado nesta segunda-feira (20). A prefeitura de Vila Velha foi procurada para comentar sobre os procedimentos de retirada da pedra e também sobre a possibilidade de haver outras áreas de risco na cidade, mas não respondeu aos questionamentos feitos por e-mail.

Deslizamento