Pedidos dos caminhoneiros: fora Temer, intervenção e diesel a R$ 2,50

Greve dos caminhoneiros entrou em seu nono dia Crédito: Caíque Verli

A greve dos caminhoneiros entrou em seu nono dia nesta terça-feira (29). Apesar das demandas da categoria atendidas pelo Governo Federal, os manifestantes não dão indícios de que vão sair dos acostamentos. O protesto, que também tem um viés político e ganhou força nas redes sociais, traz agora outras reivindicações, que vão de gasolina mais barata até outras mais extremas, como a queda do presidente Michel Temer e uma intervenção militar.

Em grupos de WhatsApp de motoristas do Espírito Santo, se espalham boatos de que, se o movimento resistir, a legislação prevê que o Exército terá que assumir o poder, o que não procede.

"Hoje a partir da meia-noite, intervenção militar no Brasil. Já estão estudando, vendo a forma e como eles vão fazer a intervenção, quem eles vão prender e como vão tomar o poder para acabar com a corrupção no Brasil", diz um dos boatos.

Lourival Silva acha pouco a redução de R$ 0,46 no litro do diesel Crédito: Caíque Verli

Outros grupos, mais moderados, mostram solidariedade com o restante da população que apoiou o movimento e querem que o Governo mexa também nos tributos de outros combustíveis, como a gasolina e o álcool. Um desses motoristas é o caminhoneiro Bira Nobre, apontado como um dos intermediadores do movimento em Viana.

"Nós vamos até o final para resolver essa situação do Brasil, que é a retirada dos impostos dos combustíveis. E o Governo só está falando de óleo diesel, óleo diesel", afirmou Bira

Como é um movimento difuso e cresceu pelo WhatsApp, muitos manifestantes não se sentem representados por aquelas lideranças que negociaram com o presidente Michel Temer. Parte do movimento não sente muita confiança na redução de 46 centavos no litro do diesel.

"Quem garante que ele não vai reajustar esses R$ 0,46 ou até mais depois desses 60 dias?", comentou um caminhoneiro.

"Que o óleo chega mesmo a R$ 2,50 o litro, que hoje está R$ 3,80 para ajudar um pouco", disse outro.