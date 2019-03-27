Pedidos de melhoria na vigilância e sinalização no campus de Maruípe

Policiais militares da reserva estão atuando no campus da Ufes, em Maruípe Crédito: Eduardo Dias

Alunos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que frequentam as aulas no campus de Maruípe, em Vitória, reclamam que há insegurança em frequentar alguns espaços da área, que também não são sinalizados. Mesmo com a presença de policiais militares, os estudantes relatam que algumas poderiam receber uma vigilância maior para não se tornarem abrigo para bandidos. No campus de Maruípe, funcionam os cursos da área de Saúde.

A mãe de uma aluna, que preferiu não se identificar, afirmou que falta um controle de entrada e saída de pessoas que não estudam e nem trabalham na Universidade.

"Encontrei pessoas estacionando que não iam para o campus. Então é assim: todo mundo entra? Não tem um controle", disse.

Além disso, os alunos também relatam falta de conservação no campus, o que aumenta a sensação de insegurança na Ufes.

Estudante de fisioterapia, Milena Sousa diz que tem medo, mas pondera, no entanto, que a segurança aumentou com a chegada dos policiais militares Crédito: Caíque Verli

A estudante de fisioterapia Alana Alves cita a falta de poda nos matos e a ausência de placas indicando a localização dos prédios. "Aqui não tem nem o nome da universidade na frente. Não tem placa de nada. Todo mundo fica perdido, principalmente quem é novo aqui".

A também estudante de fisioterapia Milena Sousa diz que tem medo, mas pondera, no entanto, que a segurança aumentou com a chegada dos policiais militares, que passaram a atuar no campus após um acordo da Ufes com a PM.

"Antes mesmo deles virem, lá atrás tem um prédio do departamento do meu curso. E tem um buraco no muro onde as pessoas entravam e ficavam rodando. Muitas vezes, os professores trancavam a porta da sala por mais segurança. Desde quando eles vieram fazer a ronda, não vejo mais essas pessoas".

A Prefeitura Universitária (PU) informou que a vigilância no campus de Goiabeiras é realizada por meio de vigilantes próprios e policiais militares presentes 24 horas no local. Disse ainda que o campus também conta com um sistema de videomonitoramento, com câmeras que funcionam 24 horas.

Em relação ao mato, a PU informa que um trabalho de poda e capina está sendo realizado no campus, dentro do cronograma previsto no contrato de manutenção das áreas verdes.