O número de estudantes de escolas particulares que solicitaram pré-matrícula na rede estadual de ensino praticamente dobrou de 2016 para este ano. O secretário de Educação, Haroldo Rocha, avalia que a crise econômica é um dos principais fatores que levaram as famílias a optarem por colocar os filhos para estudarem nas escolas públicas.

O número de estudantes que solicitaram pré-matrícula cresceu 94%. Em 2016, foram 2.256 solicitações. Já para o ano letivo de 2017 esse número chegou a 4.369. Esse número pode ser ainda maior, levando em consideração que houve 20.093 solicitações que não indicaram a rede de ensino de origem do aluno.

Your browser does not support the audio element. Pedidos de estudantes da rede privada para ingressar na rede pública dobram no ES

O secretário de Educação Haroldo Rocha acredita que alguns resultados positivos alcançados pela rede estadual de ensino e a crise econômica influenciaram no aumento da procura de escolas públicas por parte de estudantes da rede privada. “Efeitos de atração e problemas de renda das famílias fizeram com que esse número praticamente dobrasse”, avaliou.

Resultado da pré-matrícula

O resultado da pré-matrícula será divulgado pela Secretaria de Educação (Sedu) no dia 30 de janeiro. Entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro, os pais ou responsáveis devem comparecer às escolas com os documentos dos estudantes para confirmar a vaga solicitada.