Pedidos de conversão de multas de trânsito em advertência diminuem Crédito:

As multas de trânsito leves e médias fazem um motorista infrator perder de 3 a 4 pontos na carteira de habilitação. Além disso, as penalizações leves custam R$ 88, enquanto as médias custam R$ 130. No entanto, nem todos os motoristas sabem que, em alguns casos, é possível escapar dessa punição, trocando a perda de pontos e a multa por uma advertência por escrito.

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A conversão de infrações leves e médias em advertência começou a ser feita pelo Detran em 2014. No entanto, a cada ano que passa, o número de motoristas que solicitam a conversão é cada vez menor no Espírito Santo. Em 2015 foram 208 pedidos, em 2016 foram 138 e no ano passado foram apenas 106. Desses 452 pedidos, 170 motoristas conseguiram a conversão.

Os pedidos de conversão da multa em advertência podem acontecer em 38 tipos de infrações leves ou médias. Um benefício para os motoristas que não cometeram nenhuma infração nos últimos 12 meses ou para quem não responde a nenhum procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir ou de cassação da habilitação nos últimos cinco anos. A conversão da multa pode ser solicitada mediante protocolo junto ao Departamento quando a autuação da infração tiver sido registrada pelo Detran.

Segundo o diretor de habilitação e veículos do Detran-ES, José Eduardo de Souza Oliveira, a conversão é uma medida para beneficiar os bons motoristas.

"Isso vem para favorecer aquele condutor que nunca sofreu uma infração, que tem um histórico diante do Detran. Isso vai beneficiar essa condutor", avaliou José Eduardo.

A respeito da diminuição na quantidade de motoristas que fazem o pedido de conversão, o representante destaca que os motoristas precisam estar sempre atentos às mudanças na legislação de trânsito. Tanto na hora de saber os seus deveres e também para saber os seus novos direitos.

Multas por deixar o veículo parar em alguma via por falta de gasolina, estacionar irregularmente em estacionamentos rotativos, estacionar em vagas de carga e descarga e deixar de dar passagem pela esquerda são alguns dos exemplos das infrações que se enquadram nas regras do pedido de conversão.

Multas que cabem o pedido de conversão

1) Fazer/deixar que se faça reparo em veículo nas vias (que não rodovia/transito rapido)

2) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível

3) Estacionar afastado da guia da calçada (meio-fio) de 50cm a 1m

4) Estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no CTB

5) Estacionar nos acostamentos

6) Estacionar em guia de calçada rebaixada destinada à entrada/saída de veículos

7) Estacionar impedindo a movimentação de outro veículo

8) Estacionar na contramão de direção

9) Estacionar em desacordo com a regulamentação especificada pela sinalização

10) Estacionar em desacordo com a regulamentação - estacionamento rotativo

11) Estacionar em desacordo com a regulamentação - ponto ou vaga de táxi

12) Estacionar em desacordo com a regulamentação - vaga de carga/descarga

13) Estacionar em desacordo com a regulamentação - vaga de curta duração

14) Estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização

15) Parar nas esquinas e a menos 5m do bordo do alinhamento da via transversal

16) Parar afastado da guia da calçada (meio-fio) de 50cm a 1m

17) Parar afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 1m

18) Parar em desacordo com as posições estabelecidas no CTB

19) Parar nas ilhas ou refúgios

20) Parar nos canteiros centrais/divisores de pista de rolamento

21) Parar nas marcas de canalização

22) Parar nos viadutos

23) Parar nos túneis

24) Parar na contramão de direção

25) Parar em local/horário proibidos especificamente pela sinalização

26) Transitar na faixa/pista da direita regul circulação exclusiva determ veículo

27) Deixar de conservar o veículo na faixa a ele destinada pela sinalização de Regulamentação

28) Deixar de conservar nas faixas da direita o veículo lento e de maior porte

29) Transitar em local/horário não permitido pela regul estabelecida pela autoridade 1

30) Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação - rodizio

31) Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado

32) Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo/desfile/formação militar

33) Transitar em velocidade inferior à metade da máxima da via, salvo faixa direita

34) Conduzir o veíc de carga c/ falta inscrição da tara e demais previstas no CTB

35) Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos no CTB

36) Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo

37) Deixar de atualizar o cadastro de habilitação do condutor