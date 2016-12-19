Em meio às discussões sobre a Reforma da Previdência Social, que podem tornar as regras para aposentadoria mais rígidas, cresce o número de pedidos de benefícios junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo o órgão, entre os meses de janeiro e novembro deste ano, o número de solicitações de aposentadoria no Espírito Santo foi de 23.014, ante 19.670 requerimentos feitos no mesmo período de 2015 – um salto de 17%.

De janeiro a novembro de 2016 foram concedidas 22.584 aposentadorias no Estado, no ano passado o número foi de 19.063. Para o advogado especialista em direito previdenciário, Alberto Nemer, os motivos para que houvesse esse crescimento nas solicitações do beneficio podem estar ligados a diversos fatores, além das incertezas provocadas pela reforma da previdência, o desemprego em alta também contribui.

Your browser does not support the audio element. Pedidos de aposentadoria crescem 17% no Estado

“Isso que está acontecendo é a junção desses fatores, pois quando a economia estava aquecida, muitas pessoas que tinham condições de se aposentar preferiam continuar na ativa, por vários aspectos, principalmente, financeiro, uma vez que o salário é maior. Mas, com o aumento do desemprego e essas incertezas sobre a reforma da previdência contribuíram para que as pessoas buscassem logo dar entrada no pedido de aposentadoria”, conta.

A proposta de Reforma da Previdência apresentada pelo governo federal estabelece uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria, com 25 anos de contribuição mínima. O texto prevê mudanças para homens com menos de 50 anos de idade e mulheres de até 45 anos.

Regra de transição