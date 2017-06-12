Pedido para fundação reparar danos da lama de rejeitos no litoral de São Mateus

Desde que a lama derramada pelo rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, em novembro de 2015, populações de Minas Gerais e do Espírito Santo sofrem com os efeitos do desastre. No último dia 31 de março, todo o litoral norte do Estado foi declarado área atingida pela tragédia. Com isso, a Fundação Renova, criada para executar os programas de reparação de danos, teria 30 dias para começar o cadastramento das pessoas afetadas. No entanto, a Defensoria Pública do Espírito Santo alega que esse trabalho não teve início.

O litoral norte do Estado foi declarado área afetada pelo desastre socioambiental pelo Comitê Interfederativo, que fiscaliza a execução das ações que devem ser realizadas pela Fundação Renova. A instituição se defende da alegação da Defensoria Pública e diz que não há negativa em atender as comunidades.

Segundo o defensor público Rafael Portella, no último dia 2 de junho, a Associação de Pescadores, Catadores de Caranguejo, Aquicultores, Moradores e Assemelhados de Campo Grande (Apescama), em São Mateus, recebeu um ofício da Fundação Renova que alegava que a área não é reconhecida como região afetada pelo desastre.

De acordo com Rafael Portella, a Defensoria Pública solicitou, nesta segunda-feira (12), que a Fundação justifique o ofício enviado à Apescama. Ele comenta que as soluções para os problemas de grande parte das pessoas atingidas têm se tornado cada vez mais distante.

“Com esse tipo de resposta dada às comunidades, com a solicitação de prazos que nós consideramos desarrazoáveis, nós enxergamos que a via extrajudicial está se estreitando cada vez mais e só vai restar para essas comunidades perseguir os seus direitos pela via judicial”, comentou.

De acordo com o defensor, ainda há muitos problemas até mesmo nas comunidades já reconhecidas como afetadas desde que a lama se espalhou pelo mar no Espírito Santo. Ele conta que ainda há pessoas que não recebem os auxílios pagos àqueles que foram prejudicados com a tragédia.