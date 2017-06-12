Pedido de reintegração de posse do prédio do IAPI já está com a polícia

Há dois meses cerca de 150 famílias ocupam o prédio do antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), no Centro de Vitória. Desde então, a Superintendência de Patrimônio da União (SPU) tenta na Justiça a reintegração de posse. No último dia 29, uma liminar da 2ª instância da Justiça Federal determinou que o prédio seja desocupado até o dia 14 de junho. A Polícia Militar pode, a qualquer momento, cumprir a decisão.

Como a ocupação ocorre em um imóvel vertical, com mais de 10 andares e, por acomodar crianças e idosos, a PM está fazendo um reconhecimento de área para que a decisão da Justiça seja cumprida.

Paralelo ao planejamento de reintegração de posse da PM, a Defensoria Pública da União, entrou com uma Ação Civil Pública, com pedido de liminar, para que as famílias que estão no Edifício Presidente Vargas continuem no local até que o município garanta moradia popular para as famílias ou que o poder público providencie aluguel social.

De acordo com o defensor regional de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União, João Marcos Mattos Mariano, as famílias que estão no prédio do antigo IAPI não têm para onde ir, por isso, a ação pede que os ocupantes continuem no local. Se não for possível, que que eles sejam encaminhadas para outro lugar.

“Já que elas tiveram um grande trabalho para fazer daquele lugar um abrigamento provisório, que elas possam permanecer nele até que os entes em conjunto, União, Estado e Prefeitura deem uma solução conjunta para elas. Não queremos que essas famílias sejam retiradas de lá com seus pertences para as ruas, ou seja, sem uma solução definitiva para o problema”, afirmou.

A Prefeitura de Vitória informou que já está atuando junto às famílias que ocupam o antigo IAPI. No mês de maio, um plantão foi realizado para cadastrar as famílias no CadÚnico, porém, segundo o município, 118 famílias agendaram atendimento e só 21 compareceram.