Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vitória

Pedido de indenização após prejuízos com fim do Fundap já está na Justiça Federal

Operação Lava Jato: resolução do Senado que acabou com Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias foi "comprada" pela Odebrecht

Publicado em 16 de Dezembro de 2016 às 19:41

Publicado em 

16 dez 2016 às 19:41
A prefeitura de Vitória entrou com ação na Justiça Federal pedindo indenização da União por conta dos prejuízos acumulados com o fim do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (Fundap). A administração municipal estima que as perdas para a economia da cidade giram em torno de R$ 1 bilhão, desde 2013.
Pedido de indenização após prejuízos com o fim do Fundap já está na Justiça
Segundo a prefeitura, a alteração legislativa provocou forte crise econômica no setor de comércio exterior na cidade, derrubando a arrecadação municipal. Alega-se, ainda, fuga das empresas e diminuição dos empregos diretos e indiretos, além da "enorme" redução na arrecadação do ISS.
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), alega que era preciso ter criado uma regra de transição a fim de encerrar o Fundap gradativamente. “A modificação de uma lei dessas se dá com um período de transição. A partir do momento em que não se tem mais essa fonte de renda, com um período de transição, cria-se outra matriz arrecadatória”, disse.
A ação por reparação de danos sociais foi protocolada dias depois do vazamento de um depoimento inicial de delação premiada de um ex-diretor da Odebrecht à Operação Lava Jato.
Cláudio de Mello Filho denunciou que a empreiteira, que detém interesses no comércio exterior e administra um porto em Santos (SP), pagou R$ 4 milhões em propina a senadores do PMDB para aprovar o projeto de resolução do Senado que acabou com a guerra dos portos no país.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados