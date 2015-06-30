Pedido de arquivamento inibe tentativa de abertura de CPI contra prefeito de Viana

Sete vereadores de Viana protocolaram, em plenário, um pedido de arquivamento do processo que poderia resultar na criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar suposto desvio de verbas da prefeitura para contas do Partido Verde (PV) municipal, legenda do prefeito Gilson Daniel. Na sessão desta segunda-feira (29) eles iriam votar se abririam a CPI contra o prefeito. Contudo, do total de 11 vereadores, apenas três assinaram a favor da abertura da investigação, sendo que seriam necessárias pelo menos quatro assinaturas.Durante a sessão, o plenário se manteve lotado de servidores da prefeitura, que pressionaram os parlamentares a desistir da CPI. A iniciativa de abrir a investigação partiu da presidente da Casa, a vereadora Irani Firme (PSD) após o Ministério Público ter enviado um ofício para que a Câmara tomasse providências a respeito da prestação de contas da Comissão Provisória Municipal do Partido Verde de Viana, referente ao exercício de 2013.

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Em março, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) reprovou as contas do partido e apontando que o PV declarou ter recebido o valor de R$ 20.682,97 de recursos em espécie, de pessoas físicas, mas que, de acordo com as informações prestadas pela instituição bancária, foram recebidos da Prefeitura de Viana e também provenientes do Fundo Municipal de Saúde de Viana

Irani Firme afirmou que, como presidente, precisava tomar a atitude de propor a CPI. “Eu, como presidente, tinha de fazer isso, porque chegou um documento do Ministério Público e eu não posso abafar ou engavetar. Chegou, eu tenho que passar adiante, tomar uma atitude, e foi isso que eu fiz . O que eu acho engraçado é que os vereadores fizeram esse pedido de arquivamento de uma coisa que nem foi aberta. A CPI não foi aberta, precisava de quatro assinaturas, e só tivemos três”, disse à Rádio CBN Vitória.

Além dela, apenas os vereadores Idomar Passamai (PMDB) e Jonacir Fontana (PMDB) eram a favor da abertura da CPI. Passamai criticou o pedido de arquivamento.

“Eu acho que o prefeito da cidade está perdendo uma grande oportunidade. Se ele não tem nada a ver com a situação deixe a investigação ocorrer. Não estamos aqui em processo político. O que mais dói nisso tudo é que entraram com um pedido de cancelamento e trouxeram todos os servidores ocupantes de cargos comissionados. Não tinha um estatutário ou representante da comunidade”.

O pedido de arquivamento foi lido pelo vereador Fábio Luiz Dias (PT), justificando que o prefeito havia entregue um documento alegando que não houve dano ao erário durante os repasses de verbas. Ele afirmou também que não competiria à Casa julgar a prestação de contas do PV, e que o fato deveria ser remetido ao Ministério Público e ao Judiciário.