Pedalaço do Aeroporto de Vitória não tem visita e frustra ciclistas

Quem participou do Pedalaço do Aeroporto de Vitória, realizado na manhã deste domingo (18), terminou o passeio frustrado. O evento, organizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Casa Militar, tinha como promessa de que os ciclistas iriam conhecer a parte interna do novo aeroporto, como o saguão e a nova pista de pouso. Porém, quando os cerca de cinco mil participantes - segundo os organizadores - chegaram em frente ao portão do novo terminal, na Avenida Adalberto Simão Nader, foram avisados de que o acesso não havia sido permitido pela Infraero.

Pedalaço do Aeroporto de Vitória Crédito: Patricia Scalzer

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Muitos ciclistas reclamaram da proibição. Segundo os participantes ouvidos pela reportagem da Rádio CBN Vitória, em nenhum momento a organização avisou que não haveria visita às novas instalações do Aeroporto de Vitória. Teve gente que pedalou os cerca de 13 quilômetros, entre a Prainha, em Vila Velha, ponto de início do pedalaço, até a Adalberto Simão Nader, na nova entrada do Aeroporto, apenas para fazer a visita ao terminal.

Esse é o caso do gerente de restaurante, George Rafael. Ele conta que há dias vem se preparando para o evento. “É uma grande decepção. Saí de Vila Velha de bicicleta com a promessa de andar na nova pista de pouso e fiquei literalmente na pista. O governo mostrou mais uma vez que as obras estão inacabadas e não podemos entrar em um evento que foi divulgado. Tem uma semana que estou me preparando para vir e não posso conhecer o aeroporto novo. Decepção total”, reclamou.

Pedalaço do Aeroporto de Vitória Crédito: Patricia Scalzer

O aposentado Hélio Gonçalves Marinho também se decepcionou com o passeio ciclístico. “Nos enganaram. Mas em junho eu vou viajar e vou conhecer esse mini aeroporto, porque isso não é um aeroporto”, contou.

A contadora Stael Brunow e o filho Pedro, 9 anos, adoram pedalar, mas neste domingo o passeio não terminou como eles planejaram, pois eles voltaram para casa sem conhecer o novo aeroporto. “A gente veio com essa expectativa, trouxe o Pedro e desde ontem estávamos falando que iriamos entrar, e agora ficamos sabendo que não pode entrar. É ruim, mas estamos passeando”.

O secretário-chefe da Casa Militar, coronel Ferrari, destacou que o acesso seria permitido, mas devido às chuvas dos últimos dias a visita não foi liberada pela Infraero. “A previsão anterior era que de iríamos entrar no novo terminal. Ocorre que devido às homologações que a Anac está fazendo, pediram nossa compreensão e colaboração para que não fosse atrasado o cronograma”, explicou.