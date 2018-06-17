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Pedágio: Terceira Ponte já funciona com cobrança em apenas um sentido

Para garantir mais fluidez ao trânsito, a Rodosol vai trabalhar com um número de cabines maior nos horários de pico

Publicado em 17 de Junho de 2018 às 19:33

Publicado em 

17 jun 2018 às 19:33
Primeiro dia de cobrança unilateral na Terceira Ponte Crédito: Patrícia Scalzer
Neste domingo (17), primeiro dia de funcionamento da cobrança de pedágio unilateral da Terceira Ponte, o movimento de veículos foi relativamente pequeno. A partir de agora, os veículos que saem de Vila Velha em direção à Capital pagam R$ 2 de pedágio. Já quem segue de Vitória para Vila Velha está isento de tarifa.
Para o funcionamento da nova cobrança, determinada pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp), funcionários da Rodosol instalaram placas de alumínio nas tabelas de preço e nas cabines de cobrança do sentido Vila Velha.
Para garantir mais fluidez ao trânsito, a Rodosol vai trabalhar com um número de cabines maior nos horários de pico. Neste domingo, eram sete pistas no sentido Vila Velha e oito no sentido Vitória.
A partir desta segunda (18), entre 06h e 10h, horário de pico no sentido Vitória, serão 10 pistas neste sentido, sendo duas para motocicletas, três pistas da Via Expressa e cinco de cobrança manual. Já para quem segue neste horário para Vila Velha vai encontrar cinco pistas livres.
No final do dia, entre 16h e 21h, quando o fluxo é maior no sentido Vila Velha, serão cinco pistas livres no total. Duas vão sair da Rua Clóvis Machado e três pistas serão as opções para quem trafega pela Duckla de Aguiar e Reta da Penha.
A medida tem caráter temporário e vai vigorar durante 30 dias. O objetivo é que, sem a necessidade de parada para o pagamento, os engarrafamentos diminuam.

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