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Aumento

Pedágio na Terceira Ponte passa de R$ 0,95 para R$ 1,00

Nova tarifa entra em vigor a partir desta segunda-feira (20). O impacto do reajuste é de 5,2%. Novo valor foi definido após determinação da Justiça

Publicado em 17 de Março de 2017 às 15:59

Publicado em 

17 mar 2017 às 15:59
A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) definiu em R$ 1,00 o valor da tarifa para automóveis no pedágio da Terceira Ponte. A nova tarifa entra em vigor a partir desta segunda-feira (20). O impacto do reajuste é de 5,2%. O novo valor foi definido após determinação da Justiça. A tarifa para motos permanece a mesma, em R$ 0,45. Caminhões pequenos e ônibus vão pagar R$ 2,00. Os valores foram anunciados na tarde desta sexta-feira (17).
Em sua decisão, divulgada na última semana, o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Felippe Monteiro Morgado Horta, destaca que, o contrato assinado entre o Estado e a concessionária foi suspenso apenas parcialmente, com a subsequente suspensão parcial da cobrança do pedágio, sendo mantido um valor para manutenção do Sistema Rodovia do Sol, justamente no trecho da Terceira Ponte.
O último reajuste para o pedágio da Terceira Ponte foi concedido em janeiro do ano passado, um aumento de 18,75%. Na ocasião o valor cobrado passou de R$ 0,80 para R$ 0,95. Foi o primeiro aumento concedido desde que a cobrança do pedágio da ponte foi suspensa por determinação judicial, em junho de 2013. Era o reflexo das manifestações populares que tomaram conta das ruas. Na ocasião a tarifa saiu de R$ 1,90 para R$ 0,80.
Em abril de 2014, o governo estadual chegou a suspender a cobrança da tarifa, mas ela retornou, novamente por decisão da Justiça estadual, no final de 2014. Continuou sendo cobrado o valor reduzido de R$ 0,80. Em paralelo, o processo continua tramitando na Justiça. Duas auditorias já foram realizadas, mas os resultados ainda estão pendentes.
Com informações de Patrícia Scalzer

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