Pedágio da Terceira ponte deveria custar R$ 0,77, conclui auditoria

O pedágio da Terceira Ponte deveria custar R$0,77 para os usuários de acordo com a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCES). A auditoria também apontou um desequilíbrio contratual de R$ 613 milhões, segundo o relator do processo, conselheiro Carlos Ranna, que apresentou seu voto na tarde desta terça-feira (19), quando teve início o julgamento da auditoria no contrato da Rodosol.

O julgamento foi suspenso e será retomado no mês que vem, pois o conselheiro Sérgio Borges pediu vistas. Ele destacou que o caso é muito complexo e, por isso, precisa de mais tempo para elaborar o voto.

A auditoria teve início em 2013 e tem mais de 26 mil páginas. De acordo com o conselheiro Carlos Ranna, o contrato possui diversas irregularidades. Em seu voto, ele explicou que desde 1998, quando foi lançado o edital, havia sobrepreço no valor do pedágio.Também foi constatado a falta de projeto básico na abertura do procedimento licitatório.

Atualmente, o pedágio da Terceira Ponte é de R$1, mas a tarifa foi definida pela Justiça e corresponde ao valor de manutenção da via. Porém, de acordo com o conselheiro Ranna, o pedágio deveria custar R$ 0,77, já incluídos os valores de manutenção e o lucro da concessionária.

Por conta dessa irregularidades, o relator pediu, dentre outras coisas, a suspensão do contrato de concessão entre Estado e Rodosol. A previsão é que o julgamento seja retomado no dia 24 de outubro.