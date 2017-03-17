A partir desta segunda-feira (20), os motoristas que utilizam a Terceira Ponte vão pagar mais caro pela travessia. A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) anunciou os novos valores do pedágio. Veículos de passeio passam a pagar R$ 1,00, um aumento de R$ 0,05. Motocicletas permanecem com o mesmo valor: R$ 0,45. No final deste mês, uma audiência de conciliação será realizada para tratar sobre o pedágio.

Desde 2013, em consequência de uma Ação Civil Pública, a tarifa da Terceira Ponte é apenas de manutenção. Se hoje o valor fosse cobrado integralmente, a tarifa seria de R$ 2,50. No dia 31 deste mês, uma audiência de conciliação será realizada pelo Tribunal de Justiça, entre Governo do Estado, Ministério Público Estadual (MPES) e Concessionária Rodosol.

Your browser does not support the audio element. Pedágio aumenta na 3ª Ponte e Justiça marca audiência entre Estado e Rodosol

De acordo com o diretor-geral da ARSP, Júlio Castiglioni, nesta audiência, as partes vão tentar chegar a um consenso sobre o valor correto do pedágio e sobre as ações que tramitam na Justiça. “Todas essas questões poderão ser objeto de debate e eventual consenso entre as partes, sempre na perspectiva de preservar o direito do usuário”, disse.

Decisão da Justiça

O reajuste atende a uma determinação da Justiça. Em sua decisão, divulgada na última semana, o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Felippe Monteiro Morgado Horta, destaca que, o contrato assinado entre o Estado e a concessionária foi suspenso apenas parcialmente, por isso, o valor de manutenção precisa ser reajustado anualmente.