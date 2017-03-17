A partir desta segunda-feira (20), os motoristas que utilizam a Terceira Ponte vão pagar mais caro pela travessia. A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) anunciou os novos valores do pedágio. Veículos de passeio passam a pagar R$ 1,00, um aumento de R$ 0,05. Motocicletas permanecem com o mesmo valor: R$ 0,45. No final deste mês, uma audiência de conciliação será realizada para tratar sobre o pedágio.
Desde 2013, em consequência de uma Ação Civil Pública, a tarifa da Terceira Ponte é apenas de manutenção. Se hoje o valor fosse cobrado integralmente, a tarifa seria de R$ 2,50. No dia 31 deste mês, uma audiência de conciliação será realizada pelo Tribunal de Justiça, entre Governo do Estado, Ministério Público Estadual (MPES) e Concessionária Rodosol.
Pedágio aumenta na 3ª Ponte e Justiça marca audiência entre Estado e Rodosol
De acordo com o diretor-geral da ARSP, Júlio Castiglioni, nesta audiência, as partes vão tentar chegar a um consenso sobre o valor correto do pedágio e sobre as ações que tramitam na Justiça. “Todas essas questões poderão ser objeto de debate e eventual consenso entre as partes, sempre na perspectiva de preservar o direito do usuário”, disse.
Decisão da Justiça
O reajuste atende a uma determinação da Justiça. Em sua decisão, divulgada na última semana, o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Felippe Monteiro Morgado Horta, destaca que, o contrato assinado entre o Estado e a concessionária foi suspenso apenas parcialmente, por isso, o valor de manutenção precisa ser reajustado anualmente.
Com exceção das motocicletas, que não tiveram o pedágio reajustado por causa do arredondamento dos valores, a tarifa de todas as categorias de automóveis sofreram alteração. A tarifa de caminhão leve, ônibus, caminhão-trator, furgão e automóvel ou caminhonete com reboque (4 eixos): passou de R$ 1,90 para R$ 2,00. Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque (4 eixos): passa de R$ 3,80 para R$ 4,00. A tarifa de caminhão com reboque ou semi-reboque (5 eixos) passa de R$ 4,75 para R$ 5,00.