PEC das Domésticas não deve gerar demissões, estima especialista

Com a regulamentação da PEC das Domésticas, os trabalhadores desta categoria asseguraram uma série de direitos. Os principais deles são o recebimento de FGTS, o pagamento de hora-extra e garantia de aposentadoria pelo INSS, segundo o advogado trabalhista Carlos Eduardo Amaral de Souza. Após a regulamentação no Senado, as mudanças vão para a sanção da presidente Dilma Rousseff.

De acordo com o advogado trabalhista, todas as mudanças são significativas, mas algumas merecem destaque. “A legislação federal excluía os domésticos do depósito do FGTS. Agora há esse direito, a diferença é que, diferente do trabalhador comum, a multa de 40% a ser paga pelo empregador em caso de demissão, já começa a ser depositada mensalmente e não paga de uma só vez. O pagamento de horas extras também é de extrema importância”, disse.

Além destes, outros pontos relevantes como a garantia de seguro-desemprego e o respeito a jornadas semanais de trabalho de 44h são mais garantias de direitos para os domésticos. O superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego no Espírito Santo, Alessandro Comper, informou que o órgão pode fiscalizar o cumprimento das leis por meio dos seus auditores fiscais.O advogado trabalhista Carlos Eduardo Amaral de Souza orientou os patrões a realizarem controle de presença por meio de planilhas ou caderno de ponto. Para ele, as mudanças não devem gerar demissões, como se especulou no início da tramitação da PEC, mas famílias com menores condições financeiras podem optar por diaristas. Para a lei, trabalhador doméstico é aquele que presta serviço de natureza não eventual por mais de dois dias na semana. Já diaristas são aqueles profissionais que vão à residência de uma família prestar algum tipo de serviço em um ou até dois dias por semana.