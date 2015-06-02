PEC contra auxílio-moradia começa a tramitar na Assembleia

O auxílio-moradia no valor de R$ 4.377 pago aos membros do Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público, pode passar a obedecer critérios no Espírito Santo. Foi lido no plenário da Assembleia Legislativa, em sessão na tarde desta segunda-feira (1º) uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), de autoria do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), que proíbe o pagamento do benefício em cinco casos específicos.Pela proposta do deputado, o recebimento do auxílio ficaria vedado quando houver residência oficial colocada à disposição do servidor; aos que possuem imóvel próprio no município, na região onde trabalha ou quando a distância entre lar e trabalho for inferior a 150 quilômetros; àqueles que estão inativos ou licenciados dos órgãos públicos, sem vencimentos ou subsídios; aos que moram com uma pessoa que recebe este mesmo benefício de qualquer órgão da administração publica; e ainda quando não for comprovado o gasto efetivo com moradia.

A PEC diz ainda que o pagamento do benefício só deve ocorrer caso seja feita uma lei específica. “Eu entendo que ele (auxílio) não pode ser pago integralmente, tem de ser pago com comprovação de aluguel, já que é um auxílio-moradia. Então se a pessoa vai trabalhar em um lugar que o aluguel é R$ 2 mil, ele tem de devolver os outros R$ 2,3 mil, porque o auxílio é até R$ 4.377. Não pode ser passado totalmente, como tem sido feito. E nós estamos exigindo a comprovação do gasto”, afirmou à Rádio CBN Vitória.Em outubro do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamentou o pagamento de auxílio-moradia a todos os magistrados do país e fixou o valor em R$ 4.377,73, o mesmo previsto para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Todos aqueles não ocupam apartamentos funcionais podem requisitar o valor, mesmo aqueles que têm residência própria e ou atuam em suas cidades de origem.Além da PEC, Enivaldo também apresentou uma Emenda Substitutiva para o caso da constitucionalidade da lei ser questionada, por se tratar de uma determinação a nível federal. No entendimento dele, o CNJ legislou em causa própria.“O CNJ é um conselho que foi criado para exigir e cobrar a execução de leis, e não para fazer leis. Ele não pode ditar regras”, declarou. Agora, a PEC irá tramitar na Comissão de Justiça, e em seguida já pode entrar em pauta em plenário. A expectativa do deputado autor do projeto é de votá-lo, em primeiro turno, até o dia 15 de junho.