PDU prevê mudanças na mobilidade urbana e preservação histórica

A minuta do Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória prevê uma série de mudanças na cidade. Entre elas, estão mudanças na mobilidade urbana, como a ampliação de ciclovias e ciclofaixas e alterações no trânsito, normas para preservação de paisagens naturais e de edificações históricas e aumento de espaço para o desenvolvimento de atividades econômicas.

Your browser does not support the audio element. PDU prevê mudanças na mobilidades urbanas e preservação histórica

O novo PDU vai ser aprovado no Encontro da Cidade, que deve acontecer na primeira quinzena de agosto, segundo a secretária municipal de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro. “Lá, será votado. Se nós tivermos propostas boas que somem ainda mais qualidade à discussão feita no conselho, elas serão incorporadas no texto de lei”, disse.

A apresentação feita na tarde desta terça-feira destacou oito pontos principais da minuta do PDU: Plano de Proteção da Paisagem; Revitalização do Centro; Desenvolvimento Econômico; Sustentabilidade; Mobilidade; Habitação; Potencial Construtivo e Alturas; e Qualificação Urbana.

O Plano de Proteção da Paisagem define afastamentos específicos, áreas em que não se pode construir e alturas máximas para preservar a vista de edificações históricas e dos Morros da Gamela e Itapenambi, na região da Praia do Canto. O PDU também define o aumento de espaço para atividades econômicas.

Na parte de Sustentabilidade, estão estabelecidas diretrizes para o aproveitamento de água da chuva para terrenos com áreas iguais ou maiores que 500 m² e para o reaproveitamento de água que seria descartada em terrenos com áreas iguais ou superiores a 5 mil m².

A respeito da Mobilidade Urbana, o PDU prevê um Plano Cicloviário, que pretende aumentar em 40 km as ciclovias e ciclofaixas na cidade em locais como a Avenida Rio Branco, a Rua da Grécia e a Avenida Leitão da Silva. Também há proposta para a mudança do tráfego no entrocamento da Avenida Dante Micheline com a Avenida Norte Sul.

O novo PDU também vai possibilitar a regularização de imóveis com a criação do tipo de habitação multifamiliar de pequeno porte com até três unidades em um mesmo lote. Já o potencial construtivo atual será mantido. No entanto, serão adicionados 15% para computar áreas de elevadores e corredores de pavimentos, que hoje não são computadas.

Outra questão levantada na minuta do PDU é a chamada Qualificação Urbana que vai criar diretrizes para a ocupação ao longo do Canal da Passagem, por exemplo. Com isso, a intenção é oferecer acesso ao canal para toda a população e incentivar a criação de estabelecimentos como restaurantes e bares.

A minuta do PDU também já é alvo de polêmica. O ambientalista Eraylton Moreschi questiona junto ao Ministério Público Estadual a inclusão da Ponta de Tubarão, onde há indústrias, como Zona de Proteção Ambiental, o que também não é o entendimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente. De acordo com Moreschi, o órgão entende que deve ser criada uma Zona de Proteção Ambiental em Área Industrial.

A secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, afirmou que Conselho Municipal do PDU entendeu que deveria manter a região como Zona de Proteção Ambiental, ao contrário do entendimento do Condema, conforme estava estabelecido na minuta original do Plano Diretor Urbano.