Muito se fala em revitalizar o Centro de Vitória e desenvolver a região economicamente para atrair mais moradores e mais comerciantes. A proposta de minuta do Plano Diretor Urbano (PDU), que foi concluída na última quarta-feira (17) pelo Conselho Municipal do Plano Diretor Urbano (CMPDU), traz iniciativas voltadas especificamente para o bairro mais histórico da Capital.

Your browser does not support the audio element. PDU prevê mais facilidades à moradores e comerciantes do Centro

Entre as propostas de facilitar o desenvolvimento econômico e facilitar a moradia no Centro, está a simplificação para a regularização de edificações que já existem no bairro. A intenção é que os imóveis residenciais possam se converter em comerciais de maneira mais fácil. O mesmo acontece para moradias que se tornarem empreendimentos.

O presidente da Associação de Moradores do Centro (Amacentro), Everton Martins, aprova essa mudança. “Nós precisamos de um resgate do desenvolvimento econômico do Centro de Vitória conciliado com as vocações que já existem no bairro, como cultural e de turismo”, avaliou.

Everton Martins destaca que o Plano Diretor Urbano também precisa se voltar para outras questões. “O PDU tem que dar atenção a patrimônios e imóveis históricos e espaços subutilizados, como os que existem aqui no Centro, devem ser mais valorizados com esse Plano Diretor Urbano”, apontou.

Outros pontos relacionados ao Centro de Vitória também estão abordados na proposta de minuta do PDU, como incentivo para a implantação de empreendimentos com qualquer atividade comercial e em qualquer tamanho; a possibilidade de se construir mais em cada lote e liberação de altura para novas construções; e exigência de que a fiação seja subterrânea em frente a prédios históricos.