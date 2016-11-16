Espaços públicos de convivência, limitação da altura das edificações na orla para evitar sombreamento e preservação de áreas ambientais foram as principais propostas para o Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Velha. A prefeitura finalizou a etapa chamada de diagnóstico, com mais de 1300 contribuições.
O diagnóstico é feito por meio de pesquisa com moradores, ONGs e setores ambientais. Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e de Mobilidade, Marcelo de Oliveira, a partir de janeiro, já na próxima gestão de governo, propostas para a resolução serão debatidas entre os envolvidos.
“O PDM foi dividido em três etapas. A primeira foi o levantamento do diagnóstico. A próxima será de apresentação de propostas, que deve acontecer na próxima gestão, que será responsável por seguir com o PDM na cidade”, declarou o secretário.
PDM recebe mais de 1300 solicitações de mudanças em Vila Velha
Rodovias
Outra discussão colocada entre os participantes da elaboração do PDM está a construção da rodovia ES-388, que passará em uma área rural. Segundo Marcelo, os pedidos nas consultas realizadas são para que as características dos locais onde a via passará, ligando Vila Velha a Guarapari, sejam preservadas. Em outra rodovia em construção no município, a Leste-Oeste, já há previsão no atual PDM para que ao longo da via haja um movimento de expansão empresarial.
O atual Plano Diretor Municipal é válido até 2017. A previsão, segundo a prefeitura, é que no primeiro semestre do próximo ano o novo PDM seja votado pela Câmara de Vereadores, e valerá até 2027.