Espaços públicos de convivência, limitação da altura das edificações na orla para evitar sombreamento e preservação de áreas ambientais foram as principais propostas para o Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Velha. A prefeitura finalizou a etapa chamada de diagnóstico, com mais de 1300 contribuições.

O diagnóstico é feito por meio de pesquisa com moradores, ONGs e setores ambientais. Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e de Mobilidade, Marcelo de Oliveira, a partir de janeiro, já na próxima gestão de governo, propostas para a resolução serão debatidas entre os envolvidos.

“O PDM foi dividido em três etapas. A primeira foi o levantamento do diagnóstico. A próxima será de apresentação de propostas, que deve acontecer na próxima gestão, que será responsável por seguir com o PDM na cidade”, declarou o secretário.

Your browser does not support the audio element. PDM recebe mais de 1300 solicitações de mudanças em Vila Velha

Rodovias

Outra discussão colocada entre os participantes da elaboração do PDM está a construção da rodovia ES-388, que passará em uma área rural. Segundo Marcelo, os pedidos nas consultas realizadas são para que as características dos locais onde a via passará, ligando Vila Velha a Guarapari, sejam preservadas. Em outra rodovia em construção no município, a Leste-Oeste, já há previsão no atual PDM para que ao longo da via haja um movimento de expansão empresarial.