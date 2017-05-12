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Segurança Pública

PC e PM fazem operação contra traficantes e assassinos

Operação foi na Serra. Até o início da tarde foram presas três pessoas, sendo uma por pensão alimentícia e duas por homicídio

Publicado em 12 de Maio de 2017 às 14:29

Publicado em 

12 mai 2017 às 14:29
Pontos de bloqueio foram criados na Serra Crédito: Kaique Dias CBN Vitória
As polícias Civil e Militar realizaram uma operação nesta sexta-feira (12) com o objetivo cumprir dez mandados de prisão que estavam em abertos em seis bairros da Serra. O foco dos policiais foi em crimes como homicídio, tráfico de drogas e assaltos.
A operação ficou concentrada nos bairros Central Carapina, Jardim Carapina, Carapina Grande, Jardim Tropical, José de Anchieta e André Carloni. Até às 13 horas foram presas três pessoas, sendo uma por pensão alimentícia e duas por homicídio. Foram apreendidas 14 pedras de crack e 3 buchas de maconha e dois carros roubados foram encontrados.
PC e PM fazem operação contra traficantes e assassinos
No total foram cerca 200 policiais na ação, sendo 60 civis. A operação começou por volta de 5 horas e a PM fez vários pontos de bloqueio para evitar rotas de fuga. O delegado responsável pela ação por parte da Polícia Civil, Diego Yamashita disse que a escolha da região foi devido aos altos índices de crimes. Outros suspeitos sem mandados foram procurados para serem ouvidos.
“A operação foi desencadeada nesses bairros devido aos altos índices de criminalidade. O Governo montou essa ação para ter uma ação mais enérgica no local. Qualquer região que esteja com problema de segurança, apareceu um ponto vermelho, nós vamos atuar”, disse.
Durante à tarde uma nova ação foi organizada, apenas pela PM. Aproximadamente 1,4 mil policiais militares foram deslocados para as ruas da Grande Vitória durante a Operação “Força Total”. As duas operações foram divulgadas à imprensa. O comandante da PM nas ações, Coronel Ramalho, no entanto, minimizou que isso possa ter espantado os criminosos.
“Nós não estamos divulgando locais, só divulgamos depois que a polícia chegar ao terreno. E a operação da tarde tem outra distinção: colocar a PM perto da população e esperamos denúncias pelo 181. A ideia da divulgação é interagir com a comunidade”, explicou.
A ação da tarde contou com policiais dos setores administrativos, que não funcionaram nesta sexta-feira, e por isso o número alto do efetivo. A ideia é que a ação aconteça a cada 15 dias.

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