Depois de ser citado pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, como um bom nome para compor uma chapa para a Presidência da República, o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, é apontado como um possível candidato ao governo do Rio de Janeiro.

O colunista de O Globo Lauro Jardim publicou neste domingo (17) que há em curso uma articulação política para que Hartung seja candidato no Rio de Janeiro. Informou que o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga participa das "conversas preliminares" e que o governador capixaba é "simpático à ideia".

Your browser does not support the audio element. Paulo Hartung pode ser candidato ao governo do Rio, diz colunista

Procurado pela reportagem da Rádio CBN Vitória, Paulo Hartung não falou sobre o assunto, mas escalou o secretário estadual de Agricultura, Octacioano Neto, e a superintendente estadual de Comunicação Social, Andréia Lopes, para comentarem a especulação.

De acordo com Octaciano Neto, não há um debate sobre candidatura no Rio de Janeiro. No entanto, o secretário diz que o governador vê com bons olhos a menção ao nome dele. “Quando o colocam como possível candidato em algum lugar, as pessoas estão defendendo todo o ajuste que foi feito no Espírito Santo e as políticas públicas colocadas aqui”, disse.