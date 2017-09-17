Depois de ser citado pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, como um bom nome para compor uma chapa para a Presidência da República, o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, é apontado como um possível candidato ao governo do Rio de Janeiro.
O colunista de O Globo Lauro Jardim publicou neste domingo (17) que há em curso uma articulação política para que Hartung seja candidato no Rio de Janeiro. Informou que o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga participa das "conversas preliminares" e que o governador capixaba é "simpático à ideia".
Paulo Hartung pode ser candidato ao governo do Rio, diz colunista
Procurado pela reportagem da Rádio CBN Vitória, Paulo Hartung não falou sobre o assunto, mas escalou o secretário estadual de Agricultura, Octacioano Neto, e a superintendente estadual de Comunicação Social, Andréia Lopes, para comentarem a especulação.
De acordo com Octaciano Neto, não há um debate sobre candidatura no Rio de Janeiro. No entanto, o secretário diz que o governador vê com bons olhos a menção ao nome dele. “Quando o colocam como possível candidato em algum lugar, as pessoas estão defendendo todo o ajuste que foi feito no Espírito Santo e as políticas públicas colocadas aqui”, disse.
Andréia Lopes assegurou que Paulo Hartung ainda não pensa nas eleições de 2018, mas se sente lisonjeado por ter sido citado como um nome para comandar o Estado do Rio de Janeiro. “Para ele e para a nossa equipe, é um motivo de orgulho. Quando a gente abre o jornal e vê que alguém de fora está reconhecendo o nosso trabalho, inclusive com especulações de que seria para consertar um governo que está quebrado, como o do Rio de Janeiro, com as contas e os salários dos servidores atrasados, sobrevivendo de cesta básica, isso nos estimula a trabalhar ainda mais", finalizou.