Governador Paulo Hartung participa de missa no Convento da Penha neste domingo (12) Crédito: Marcelo Prest

Your browser does not support the audio element. Paulo Hartung participa de missa após sofrer acidente com helicóptero

Estavam presentes na missa vários aliados de Hartung, como o vice-governador César Colnago, o chefe de gabinete Octaciano Neto, assessores e membros da equipe de governo. A primeira-dama, Cristina Gomes, não esteve no Convento da Penha e permaneceu em casa utilizando uma bota imobilizadora e em repouso. Os capitães Elizabeth Pereira Bergamin e Vargas, que comandavam a aeronave, não estiveram na missa.

Durante a missa do Dia dos Pais, o frei Pedro de Oliveira rezou pela vida de Hartung e outras autoridades presentes e pediu segurança para toda a população do Estado, que enfrenta a violência todos os dias.

Ao final da celebração, o governador se emocionou e abraçou amigos e fiéis durante a descida das escadas. Apesar de dores musculares, esteve de pé durante toda a missa. O governador retorna às suas atividades normalmente nesta segunda-feira (13) e confirmou presença na posse do aliado e ex-líder do governo na Assembleia, o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Rodrigo Coelho.

Hartung revelou que vai ao Convento desde criança e, desde que o seu pai morreu, vai ao santuário sempre no aniversário de sua mãe e dele, no mesmo dia, como um presente que ela pede. Neste domingo, foi para agradecer. "Um acidente grave e nós quatro saímos ilesos. Apesar das pequenas lesões, isso é nada diante do que ocorreu", relatou.

Governador Paulo Hartung participa de missa no Convento da Penha neste domingo (12) Crédito: Marcelo Prest

O ACIDENTE

Após um voo tranquilo da Grande Vitória até a fazenda da Incaper, na descida do helicóptero, como conta Hartung, houve a perda do controle da aeronave, que rodou e quando tombou ocorreu um forte impacto. A pá da aeronave continuou girando, se quebrou e soltou em muitos pedaços até o motor ser desligado. Todos mantiveram a calma até que saíssem do perigo. O governador vê o fato como uma oportunidade. "Em um momento como esse, quem estava lá dentro era o governador, mas também um ser humano e a fragilidade de todos nós, é importante sabermos disso, porque podemos valorizar os nossos momentos. Saímos melhor após um acidente traumático. Eu busco força num episódio como esse", disse.