O governador Paulo Hartung subiu as ladeiras do Convento da Penha, em Vila Velha, neste domingo (12) para participar da missa das 9 horas. Amigos do governador se mobilizaram para agradecer após o governador sair ileso do acidente com um helicóptero da PM na última sexta-feira (10), em Domingos Martins. Os quatro tripulantes - dois pilotos, o governador e a primeira-dama, Cristina Gomes, não se feriram gravemente. A aeronave ficou destruída.
Paulo Hartung participa de missa após sofrer acidente com helicóptero
Estavam presentes na missa vários aliados de Hartung, como o vice-governador César Colnago, o chefe de gabinete Octaciano Neto, assessores e membros da equipe de governo. A primeira-dama, Cristina Gomes, não esteve no Convento da Penha e permaneceu em casa utilizando uma bota imobilizadora e em repouso. Os capitães Elizabeth Pereira Bergamin e Vargas, que comandavam a aeronave, não estiveram na missa.
Durante a missa do Dia dos Pais, o frei Pedro de Oliveira rezou pela vida de Hartung e outras autoridades presentes e pediu segurança para toda a população do Estado, que enfrenta a violência todos os dias.
Ao final da celebração, o governador se emocionou e abraçou amigos e fiéis durante a descida das escadas. Apesar de dores musculares, esteve de pé durante toda a missa. O governador retorna às suas atividades normalmente nesta segunda-feira (13) e confirmou presença na posse do aliado e ex-líder do governo na Assembleia, o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Rodrigo Coelho.
Hartung revelou que vai ao Convento desde criança e, desde que o seu pai morreu, vai ao santuário sempre no aniversário de sua mãe e dele, no mesmo dia, como um presente que ela pede. Neste domingo, foi para agradecer. "Um acidente grave e nós quatro saímos ilesos. Apesar das pequenas lesões, isso é nada diante do que ocorreu", relatou.
O ACIDENTE
Após um voo tranquilo da Grande Vitória até a fazenda da Incaper, na descida do helicóptero, como conta Hartung, houve a perda do controle da aeronave, que rodou e quando tombou ocorreu um forte impacto. A pá da aeronave continuou girando, se quebrou e soltou em muitos pedaços até o motor ser desligado. Todos mantiveram a calma até que saíssem do perigo. O governador vê o fato como uma oportunidade. "Em um momento como esse, quem estava lá dentro era o governador, mas também um ser humano e a fragilidade de todos nós, é importante sabermos disso, porque podemos valorizar os nossos momentos. Saímos melhor após um acidente traumático. Eu busco força num episódio como esse", disse.
As investigações em torno do acidente ainda não têm prazo para a conclusão. O governador não deve acompanhar este processo. Ele reiterou que confia em toda a equipe responsável pelos voos de helicóptero no Estado.