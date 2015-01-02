Paulo Hartung é empossado pela terceira vez como governador do Espírito Santo

Paulo Hartung (PMDB) é oficialmente o governador do Estado pela terceira vez. Ele foi empossado na tarde desta quinta-feira (1º), em cerimônias realizadas na Assembleia Legislativa e no Palácio Anchieta, em Vitória. Em seu discurso, que durou 49 minutos, Hartung voltou a tocar no quente embate eleitoral que travou com o agora ex-governador Renato Casagrande (PSB) e relembrou os ataques que sua esposa sofreu durante as eleições. Hartung também já anunciou que quer revisar o Orçamento de 2015, que vai criar um comitê multissetorial de gestão e elegeu sua prioridade número um, a Educação.

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Inicialmente, Hartung foi à Assembleia, onde assinou o termo de posse e foi declarado governador pelo presidente da Casa, Theodorico Ferraço (DEM). No plenário, fez um discurso teórico sobre a política e abordou momentos de sua carreira política. Logo depois, se dirigiu ao Palácio Anchieta. Sempre acompanhado de sua esposa, Cristina Gomes, o governador foi recebido por um público que lotou o Salão São Tiago. Seus novos secretários e autoridades do Legislativo, Judiciário e religiosas compareceram à cerimônia.

Em um dos momentos mais esperados, Casagrande assinou a transmissão de cargo para Hartung. Os dois deram um breve aperto de mão, sem demonstrar muita intimidade. Ao lado de Casagrande, Hartung recebeu a faixa de governador do Estado pela terceira vez, pelas mãos da cerimonialista Hilda Cabas. Logo depois, iniciou seu discurso disparando contra o agora ex-governador e adversário político.

“Num processo eleitoral brutalizado pelo vale-tudo na disputa pelo poder, minha mulher soube combinar lucidez com serenidade para fazermos a travessia com dignidade e equilíbrio“, disse. Ao longo do pronunciamento, voltou a criticar o governo anterior. “Os desafios constituídos nos últimos anos em nosso Estado, muitos deles causados pela irresponsabilidade fiscal, pelo amadorismo gerencial e até mesmo pela inconsequência administrativa, somam-se os desafios do cenários nacional e internacional”, discursou.

Hartung também disse qual será uma de suas primeiras tarefas no comando do Estado. “Uma primeira tarefa inadiável é a constituição imediata de uma comissão técnica de alto nível para rever o Orçamento 2015. Os secretários da Fazenda e do Planejamento vão avaliar o projeto de lei orçamentária e apontar sugestões para o debate em torno de um orçamento realista e responsável”, frisou.

Paulo Hartung também abordou as principais áreas do governo. Para a Segurança, falou em sobre o projeto Ocupação social, que busca levar mais desenvolvimento em locais de risco social. Também disse que pretende fazer uma reconstrução imediata da Secretaria de Saúde e promover na área um choque de gestão. O governador também apresentou propostas para a área de Cultura e Meio Ambiente, mas elegeu sua prioridade: a Educação.

“Diante de sua importância à vida atual, a educação será nossa prioridade absoluta”, garantiu.

Para o seu primeiro dia de trabalho, já anunciou a criação de um decreto. “Vamos criar um Comitê Multissetorial para constituir a Política Pública de Gestão. Em vez de atuar setorialmente, vamos elaborar um paradigma único de trabalho no serviço público, tendo em vista um governo de resultados”, informou.

Ao longo de seu discurso, o peemedebista não falou de sua postura com relação ao Governo Federal, da presidente Dilma Rousseff (PT), também empossada nesta quinta. Mas, disse que vai atuar em consonância com a recuperação das contas públicas em todo o país.