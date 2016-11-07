O Governador Paulo Hartung se posicionou favorável à abertura de supermercados aos domingos no Espírito Santo, segundo representantes do setor que se reuniram com o chefe do executivo estadual, nesta segunda-feira (07), justamente para tratar sobre o impasse nas negociações entre empresários e trabalhadores do setor, sobretudo sobre a abertura ou não de lojas e supermercados no primeiro dia da semana.

Após o encontro com o governador, a diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES) voltou a se reunir com membros do Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES), para tratar o acordo coletivo que vai vigorar até 2017, mas, a questão permaneceu aberta sem consenso entre as partes.

Your browser does not support the audio element. Paulo Hartung defende opção de abrir supermercados aos domingos

O presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcri, disse que existe um clamor da sociedade para que os supermercados abram as portas aos domingos e ressaltou que desde 2009, quando ficou firmado acordo pela não abertura aos domingos, muita coisa mudou na economia e que a medida poderá ser revista. “A realidade é outra e temos que resgatar novas oportunidades de emprego, deixando bastante claro que os direitos dos trabalhadores serão religiosamente respeitados”, pontuou Sepulcri.

O superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, acredita que permitir aos empresários tomar decisões sobre a abertura ou não dos estabelecimentos pode contribuir com o crescimento do setor, principalmente em cidades que recebem turistas no verão, que podem alavancar as vendas. “Temos empresas que fazem opção pelo fechamento e outras que fazem ao contrário, mas acredito que chegaremos a um consenso”, acrescentou.

Outras situações

O presidente do Sindicomerciários, Jackson Andrade, explicou que a categoria vai discutir outras situações como 8% de aumento no salário e nos valores de benefícios, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida. “A contraposta apresentada pela Fecomércio já estava descrito que seria mantido o fechamento dos supermercados aos domingos. Sendo assim, esse assunto não está mais na pauta”, acrescentou.