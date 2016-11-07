O Governador Paulo Hartung se posicionou favorável à abertura de supermercados aos domingos no Espírito Santo, segundo representantes do setor que se reuniram com o chefe do executivo estadual, nesta segunda-feira (07), justamente para tratar sobre o impasse nas negociações entre empresários e trabalhadores do setor, sobretudo sobre a abertura ou não de lojas e supermercados no primeiro dia da semana.
Após o encontro com o governador, a diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES) voltou a se reunir com membros do Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES), para tratar o acordo coletivo que vai vigorar até 2017, mas, a questão permaneceu aberta sem consenso entre as partes.
Paulo Hartung defende opção de abrir supermercados aos domingos
O presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcri, disse que existe um clamor da sociedade para que os supermercados abram as portas aos domingos e ressaltou que desde 2009, quando ficou firmado acordo pela não abertura aos domingos, muita coisa mudou na economia e que a medida poderá ser revista. “A realidade é outra e temos que resgatar novas oportunidades de emprego, deixando bastante claro que os direitos dos trabalhadores serão religiosamente respeitados”, pontuou Sepulcri.
O superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, acredita que permitir aos empresários tomar decisões sobre a abertura ou não dos estabelecimentos pode contribuir com o crescimento do setor, principalmente em cidades que recebem turistas no verão, que podem alavancar as vendas. “Temos empresas que fazem opção pelo fechamento e outras que fazem ao contrário, mas acredito que chegaremos a um consenso”, acrescentou.
Outras situações
O presidente do Sindicomerciários, Jackson Andrade, explicou que a categoria vai discutir outras situações como 8% de aumento no salário e nos valores de benefícios, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida. “A contraposta apresentada pela Fecomércio já estava descrito que seria mantido o fechamento dos supermercados aos domingos. Sendo assim, esse assunto não está mais na pauta”, acrescentou.
Uma nova reunião ainda será realizada entre os representantes da categoria. Se não houver entendimento entre as partes até o fim do mês, o Sindicomerciários encaminhará a pauta para a Justiça, que ficará incumbida de tomar as decisões.