Patrões usam redes sociais para desmascarar atestados médicos falsos Crédito: Reprodução

O período de volta ao trabalho após o feriado de Carnaval também é marcado por um grande número de trabalhadores que apresentam atestados médicos para justificar faltas no serviço. De acordo com números da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), a quantidade de atestados apresentados nessa época aumenta em até 20%.

Apesar de muitas pessoas passarem por problemas de saúde nesse período e realmente precisarem de atendimentos médicos, muitos funcionários apresentam documentos falsos para justificar possíveis faltas e ter um tempo a mais de descanso.

Na avaliação do diretor da ABRH, Sidiclei Gabriel da Silva, as empresas precisam estar prevenidas e atentas para evitar possíveis fraudes. Até mesmo o monitoramento das redes sociais do funcionário tem sido eficaz na hora de desmascarar possíveis mentiras. Em alguns casos, empresas já flagraram postagens de empregados se divertindo no mesmo período em que supostamente estavam com problemas de saúde.

"É uma prática muito comum nas empresas. Por muitas vezes, tem funcionário que apresenta um atestado no período de festa popular, mas posta fotos em blocos e no trio elétrico pulando. Essas práticas evidenciam a empresa a levar as coisas adiante, no sentido de investigar. Isso é muito comum hoje em dia", relata Sidiclei.

Segundo o representante da Associação Brasileira de Recursos Humanos, palestras e orientações para conscientizar os funcionários também podem servir para impedir o problema.

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"As empresas podem interagir com os trabalhadores. Esse tipo de situação pode ser trazido no manual de conduta, para que as pessoas não achem que isso é uma coisa normal. A primeira forma é fazer com que o funcionário tenha a cultura de pertencimento ao negócio", disse Sidiclei.