Pastor estuprou, agrediu e matou filho e enteado, diz Polícia

Pastor George se emociona ao dar entrevista após sair da delegacia Crédito: Marcelo Prest

A Polícia Civil concluiu que o pastor George Alves estuprou, agrediu e ateou fogo no próprio filho, Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e o enteado Kauã Salles, de 6. As crianças foram mortas carbonizadas no dia 21 de abril no quarto da casa onde a família morava em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O pastor está preso desde o dia 28 de abril, mas essa é a primeira vez que a Polícia fala sobre o caso, que estava sob segredo de Justiça.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros acreditou que se tratava de um incêndio acidental, mas as incoerências nos depoimentos prestados pelo pastor e a perícia no local do crime e nos corpos das vítimas levaram a Força-Tarefa que investiga o caso a apontar que foi George que colocou fogo nos meninos, que já estavam desacordados, para ocultar as agressões e os estupros. Em depoimento, o pastor negou os crimes e afirmou que não conseguiu salvar as crianças por causa do calor do fogo. Porém, o delegado André Jaretta relatou que, logo depois do crime, George foi visto na rua sem ferimentos.

"Ele estava somente de cueca. Porém, não apresentava lesões visíveis, nem sinais de queimadura. E caminhava de forma enérgica, agitada, olhando de um lado para outro", disse.

A Perícia encontrou vestígios de sangue na casa. No corpo das crianças, a Polícia achou uma substância chamada PSH, encontrada somente no sêmen humano. O caso chocou todo o Espírito Santo, inclusive a Força- Tarefa, como destacou o secretário de segurança Nylton Rodrigues, que traçou o perfil de George como um monstro.

"Essa caso nos deixa estarrecido pela monstruosidade. Aqui eu falo como um pai, pela perversidade. As investigações, os laudos produzidos são esclarecedores, são definitivos e inegáveis", destacou.

O acusado está preso temporariamente e a Justiça decidiu prorrogar a detenção por mais 30 dias. Ele foi indiciado por duplo homicídio triplamente qualificado e duplo estupro de vulneráveis. A soma máxima das penas pode chegar a 126 anos. O pastor pertence à Igreja Batista Vida e Paz em LInhares. Um dia depois do crime, ele comandou um culto na igreja