Imagens do Tour no Morro Jesus de Nazareth Crédito: Divulgação

O bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, é banhado pela Baía da Capital, e muitos moradores da comunidade tem uma vista privilegiada da região. É possível contemplar as belezas naturais e avistar pontos turísticos importantes do estado, como o Morro do Moreno e o Convento da Penha, ambos em Vila Velha. O bairro também é marcado pela atuação de muitos pescadores e a Moqueca Capixaba feita em Jesus de Nazareth também é famosa.

Your browser does not support the audio element. Passeio em Jesus de Nazareth mostra belezas do ES aos turistas

Por conta de todos esses atrativos oferecidos pelo bairro, o guia Fernando Martins decidiu criar um passeio turístico pelo bairro. O roteiro da visita, com cerca de duas horas de duração, inclui um percurso com pontos de parada para ver e ouvir as histórias da comunidade; a praia da Castanheira; escadarias; o mirante próximo das torres de energia. A ideia de fazer o passeio turístico no bairro surgiu em 2014, quando Fernando foi ao Rio de Janeiro e viu um serviço semelhante ser oferecido no Morro Santa Marta.

Imagens do Tour no Morro Jesus de Nazareth Crédito: Divulgação

Nos primeiros dois meses deste ano, Fernando Martins afirma que o projeto levou cerca de 60 visitantes para a comunidade. A expectativa dele é para que esse número cresça ainda mais. E isso deve acontecer porque o projeto agora faz parte do circuito turístico em áreas urbanas na capital, após autorização concedida pela Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV).

Fernando afirma que, por diversas vezes, a comunidade sofre preconceitos por conta de questões relacionadas com as ações de criminosos. Na avaliação dele, o projeto serve para afastar uma imagem ruim e mostrar um lado do bairro que é desconhecido.

"Além de mostrar as paisagens que temos aqui e fazer com que as pessoas tenham uma vivência de como é um morro com uma paisagem dessa. As pessoas são humildes e bem receptivas. É uma coisa que traz benfeitorias para a comunidade", disse o guia turístico.

Para agradar ainda mais os turistas, uma das características do passeio é possibilidade de provar a famosa moqueca capixaba em locais com vistas panorâmicas. Para isso, o projeto tem à disposição até mesmo a laje de alguns moradores do bairro, que cedem o espaço para receber os visitantes.