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Protestos

Passeata toma BR 101, Fernando Ferrari e Reta da Penha

Diferente da mobilização próxima à Rodoviária de Vitória, não houve confronto entre manifestantes e policiais na passeata que saiu da Serra

Publicado em 30 de Junho de 2017 às 14:48

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

30 jun 2017 às 14:48
Manifestantes em cima da Ponte da Passagem Crédito: Caique Verli
Uma grande passeata tomou a BR 101, na Serra, e avenidas importantes na Capital nesta sexta-feira (30). A mobilização foi contra as reformas Trabalhista e Previdenciária. O grupo saiu da rodovia federal, no bairro Carapina, e seguiu em direção à Assembleia Legislativa, ponto final desse dia de manifestações na região metropolitana. Diferente da mobilização próxima à Rodoviária de Vitória, não houve confronto entre manifestantes e policiais na passeata que saiu da Serra.
Passeata toma BR 101, Fernando Ferrari e Reta da Penha
Os manifestantes e a Polícia Militar, que acompanhou todo o ato, conseguiram chegar a um acordo para que a caminhada deixasse livre algumas faixas das avenidas ocupadas. Os manifestantes que deixaram a Serra passaram pela Reta do Aeroporto e pela Avenida Fernando Ferrari, encontrando com um pequeno grupo de pessoas que protestavam na Universidade Federal do Espírito Santo. Na Ufes, alguns membros do movimento fecharam os acessos à Universidade, impedindo a entrada de estudantes
Após uma rápida parada em frente à Ufes, os movimentos sindicais continuaram a caminhada até a sede do poder legislativo. No ato, além de palavras de ordem contra as reformas que tramitam no Congresso, o presidente Michel Temer foi o principal alvo dos manifestantes. "Viva a classe trabalhadora e Fora Temer", afirmou uma das lideranças no microfone. "O presidente já é aposentado e ele prejudicando os trabalhadores, querendo que todo mundo se aposente na hora de morrer", opinou a cozinheira Verônica de Sousa
"Nossos direitos estão sendo rasgados e jogados na caixa de lixo", diz o desempregado Valdeci Laurindo. "Esse negócio do homem, que a gente está tentando tirar ele. Depois que ele entrou o trem só desandou", afirmou a doméstica Vânia Thomé. Organizadores do ato afirmam que 2.000 pessoas participaram das manifestações na Grande Vitória. Já Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que 550 manifestantes participaram do protesto.

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